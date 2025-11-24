Vết nứt trên đồi đe dọa sạt lở Quốc lộ 27 24/11/2025 20:13

(PLO)- Nhiều vết nứt dài trên đồi ở Đắk Lắk, có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông tại Quốc lộ 27.

Tối 24-11, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tại đồi Yang Reh, phía trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã xuất hiện sạt lở và vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn, ảnh hưởng tới quốc lộ.

Vết nứt ở đoạn đường trên đồi, gây nguy cơ sạt lở. Ảnh: H.S

Theo ông Trung, hiện UBND xã Hòa Sơn đã cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi sơ tán đến nơi an toàn và rào chắn các khu vực liên quan.

Do thời tiết tại khu vực này vẫn có mưa nên nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. UBND xã Hòa Sơn không có khả năng tự tổ chức xử lý, khắc phục điểm sạt lở. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan tỉnh cử chuyên gia đến khảo sát, đánh giá mặt trượt, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Đoạn đường bị nứt do trên đồi. Ảnh: H.S

Trước đó, ngày 22-11, mố cầu Giang Sơn, nối giữa xã Hòa Sơn và xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk trên Quốc lộ 27 cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn cầu, lực lượng chức năng phải cấm các phương tiện qua lại để khắc phục.

Sau hai ngày tích cực khắc phục, hiện mố cầu Giang Sơn đã được gia cố, các phương tiện qua lại bình thường.