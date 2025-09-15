Vì sao lại đề xuất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ? 15/09/2025 10:15

Bộ Tài chính xây dựng Dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động.

Đề xuất bỏ Tem nộp phí sử dụng đường bộ. Ảnh: TN

Dự thảo đề xuất bỏ “Tem nộp phí sử dụng đường bộ”, đồng thời, bỏ tất cả các nội dung liên quan đến việc cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ quy định trong Nghị định. Việc bỏ “Tem nộp phí sử dụng đường bộ” sẽ cắt giảm thủ tục hành chính yêu cầu của Nghị quyết số 66 của Chính phủ (quy định về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026).

Dự thảo cũng đề xuất việc thay đổi tên gọi các giấy tờ chủ phương tiện phải xuất trình cho cơ quan đăng kiểm để phù hợp với Nghị định số 21/2021 ngày 19-3-2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và phù hợp với thực tế.

Đồng thời quy định cụ thể trường hợp xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng khi thanh lý thành xe ô tô chuyên dùng của lực lượng công an, quốc phòng.

Mức thu phí hiện hành.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất tính, kê khai và nộp phí (tại Điều 7) như sau:

Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an quy định tại khoản 2 Điều này).

Đối với xe ô tô kiểm định lần đầu hoặc được miễn kiểm định lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Đối với xe ô tô cải tạo thì việc thay đổi mức phí (nếu có) tính từ ngày xe được cấp Chứng nhận cải tạo. Đối với xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) khi chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân (và ngược lại) thì mức thu phí thay đổi tính từ ngày cấp Chứng nhận đăng ký mới của xe ô tô.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô và thực hiện nộp phí cho cơ sở đăng kiểm theo hình thức quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 82/2023 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016 ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí).

Cụ thể như sau:

Tính, nộp phí theo chu kỳ kiểm định

Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định từ 1 năm trở xuống: Chủ xe ô tô thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô cho cả chu kỳ kiểm định. Hết thời hạn nộp phí (chu kỳ kiểm định), chủ xe ô tô phải đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định và nộp phí cho chu kỳ kiểm định tiếp theo.

Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định trên 1 năm (24 tháng và 36 tháng): Chủ xe ô tô phải nộp phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ kiểm định (24 tháng và 36 tháng).

