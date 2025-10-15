Vị thế Việt Nam nhìn từ số phiếu ủng hộ tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 15/10/2025 09:26

Ngày 14-10, giờ New York (nửa đêm 14-10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có những chia sẻ với báo chí.

. Đề nghị Thứ trưởng chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2026-2028.

+ Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa diễn ra đã bầu Việt Nam tái đắc cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu rất cao. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Thứ nhất, việc Việt Nam đạt số phiếu cao nhất trong số các nước châu Á – Thái Bình Dương trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028 tiếp tục thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời gian qua. Đặc biệt là những cam kết, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sự tín nhiệm cao dành cho Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định sự đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cũng như những kết quả triển khai đối ngoại cả song phương và đa phương của ta thời gian qua.

Thứ hai, việc các nước bầu Việt Nam tiếp tục làm thành viên HĐNQ ngay khi chúng ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ 2023-2025 chứng tỏ sự tín nhiệm cao của các nước đối với cách tiếp cận đối thoại, hợp tác và cân bằng của Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định kỳ vọng, tin tưởng vào vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về bảo đảm quyền con người trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp.

Thứ ba, kết quả này đạt được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các nỗ lực trao đổi, vận động ngoại giao, kết hợp với công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ ở các cấp.

Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong đó có vai trò “tiền phương” của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các Phái đoàn ta tại New York và Geneva, cùng sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành thành viên, các cơ chế liên ngành về quyền con người và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Có thể khẳng định, thành công của Việt Nam tại bầu cử vào HĐNQ LHQ hôm nay, cùng với việc chúng ta sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng ngày 25 và 26-10 sắp tới là những bước triển khai khẩn trương, hiệu quả, thiết thực Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định tâm thế mới của Việt Nam, từ đối tác tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chuyển sang đóng góp trách nhiệm hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới.

. Với ý nghĩa của sự kiện này, Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ 2026-2028 như thế nào?

+ Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã xác định phương châm tham gia là “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người”, và xác định với 8 lĩnh vực ưu tiên là Tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐNQ; bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chống bạo lực và phân biệt đối xử, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số; thúc đẩy quyền sức khỏe; quyền việc làm; quyền giáo dục và giáo dục về quyền con người.

Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm Châu Á – Thái Bình Dương.

﻿Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đây là những phương châm và ưu tiên lâu dài, gắn với quan tâm của cộng đồng quốc tế về quyền con người, cũng như với quan tâm và nhu cầu hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực này. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục các phương châm và ưu tiên này khi đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2026-2028 và sau đó.

Đồng thời, trong quá trình thúc đẩy các sáng kiến, tăng cường hợp tác với các nước tại HĐNQ thời gian tới, chúng ta sẽ chú trọng hơn nữa các ưu tiên gắn với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế trước những thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay. Cùng với đó là những lĩnh vực chúng ta đã xác định cần tạo đột phá để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó ưu tiên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Như Nghị quyết 59 đã xác định, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, động lực, lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng chính các lợi ích của hội nhập quốc tế. Trên tinh thần đó, việc đảm nhiệm thành viên HĐNQ 2026-2028 cũng sẽ cần có sự tham gia đóng góp đầy đủ, rộng rãi, hiệu quả hơn từ các bộ, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức của nhân dân dưới hình thức phù hợp.

Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế thể hiện qua phiếu bầu, với sự tham gia, đóng góp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ thành viên HĐNQ LHQ 2026-2028 của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào việc triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng cũng như các chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

. Cám ơn những chia sẻ của Thứ trưởng!