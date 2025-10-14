VIDEO: 2 nhà lập pháp Israel bị đưa khỏi hội trường quốc hội vì ngắt lời ông Trump 14/10/2025 08:50

(PLO)- Tổng thống Trump khen lực lượng an ninh làm việc “thật hiệu quả” khi họ can thiệp đưa 2 nghị sĩ đối lập ra khỏi hội trường quốc hội sau khi 2 người này hô to thông điệp ủng hộ Palestine làm gián đoạn bài phát biểu của ông Trump.

Hai nghị sĩ Israel đã bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi hội trường sau khi giơ cao những thông điệp ủng hộ Palestine giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc hội Israel (Knesset) hôm 13-10, theo đài CNN.

Hai nghị sĩ Ayman Odeh – người Israel gốc Ả Rập, là người đứng đầu đảng đối lập Hadash – và ông Ofer Cassif – người Do Thái duy nhất trong đảng Hadash – đã giơ các tấm bảng có dòng chữ “Công nhận Palestine!” giữa hội trường.

Việc này khiến Tổng thống Trump phải tạm ngưng bài phát biểu. Nhân viên an ninh nhanh chóng tiếp cận và đưa hai nghị sĩ trên ra khỏi hội trường, trong khi nhiều nhà lập pháp Israel khác hô to “Trump”.

Ngay sau đó, ông Trump đã nhận xét lực lượng an ninh “thật hiệu quả”, trước khi tiếp tục phần còn lại của bài phát biểu.

Hai nghị sĩ Ayman Odeh và Ofer Cassif giơ cao thông điệp “Công nhận Palestine!”, làm gián đoạn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quốc hội Israel. Nguồn: RT/X

Viết trên mạng xã hội X về hành động của mình, ông Cassif nhấn mạnh rằng “hoà bình thực sự đòi hỏi một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel”, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump là “một phần của vấn đề, không phải của giải pháp”.

Ông Cassif giải thích rằng ông cùng ông Odeh “không đến để gây rối, mà để đòi công lý”.

Còn ông Odeh viết trên X rằng: “Họ đuổi tôi ra khỏi Knesset chỉ vì tôi đưa ra yêu cầu đơn giản nhất, yêu cầu mà toàn thể cộng đồng quốc tế đều đồng ý: Công nhận Nhà nước Palestine!”.

Trước đó, ông Odeh cho biết ông “hạnh phúc, nhưng niềm vui xen lẫn nỗi đau” sau khi Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas đạt được thoả thuận ngừng bắn, song ông kêu gọi một thoả thuận toàn diện để chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Lực lượng an ninh đưa ông Ayman Odeh (giữa) ra khỏi hội trường quốc hội Israel. Ảnh: AFP

CNN lưu ý rằng, việc giơ những tấm bảng như vậy giữa hội nghị toàn thể là vi phạm quy định của quốc hội Israel.

Bài phát biểu tại quốc hội Israel là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm ngắn của Tổng thống Trump với đồng minh Trung Đông này. Tháp tùng ông Trump có nhiều cố vấn cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee.

Tổng thống Trump tập trung vào thông điệp về “bình minh lịch sử của một Trung Đông mới” và lời kêu gọi giới chức Israel và các nước khác trong khu vực cùng hướng tới hòa bình và hợp tác.

Ông Trump cũng biểu dương sức mạnh vũ trang của Israel, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Tel Aviv, cùng sức mạnh và lòng kiên cường của Israel sau vụ tấn công từ Hamas ngày 7-10-2023, trong khi chỉ trích Iran và một số bên khác “kích động chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, thánh chiến và bài Do Thái”.

Sau khi rời Israel, Tổng thống Trump đã tới Ai Cập để đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh về Gaza và lễ ký kết Thoả thuận hoà bình Trump về ngừng bắn ở Gaza.