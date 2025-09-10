VIDEO: Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã quỵ tại cuộc họp báo 10/09/2025 11:02

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Thụy Điển - bà Elisabet Lann đã ngã quỵ trên sân khấu khi đang họp báo do tụt đường huyết.

Ngày 9-9, Bộ trưởng Y tế mới được bổ nhiệm của Thụy Điển - bà Elisabet Lann đã ngã quỵ trên sân khấu khi đang họp báo, theo tờ People.

Sự việc xảy ra khi bà Lann (48 tuổi) cùng các quan chức khác trong chính phủ Thuỵ Điển đang trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Video tại buổi họp báo cho thấy bà Lann từ từ ngã về phía trước khi đang lắng nghe một quan chức khác phát biểu.

Video Bộ trưởng Y tế Thụy Điển - bà Elisabet Lann ngã quỵ trong cuộc họp báo ngày 9-9. Nguồn: X

Khi bất tỉnh, bà ngã chúi về phía trước và làm đổ bục phát biểu. Các chính trị gia khác cùng một số nhà báo đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ bà.

Lực lượng an ninh chính phủ sau đó đã giúp bà Lann và nữ bộ trưởng này sau đó có thể quay lại phòng họp báo.

Khi trở lại, bà Lann cho biết mình bị ngã do tụt đường huyết.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế, bà Lann từng là nghị viên hội đồng TP Gothenburg từ năm 2019.

Bà cũng từng giữ chức phó giám đốc Văn phòng Nội các và tham gia Ủy ban Điều tra Trách nhiệm Chăm sóc Y tế.