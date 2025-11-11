Video cận cảnh cây dừa nghi bị tôn bay cắt làm đôi trong bão số 13 11/11/2025 16:32

(PLO)- Gió bão lật tung mái nhà, khiến tôn bay nghi cắt đứt đôi cây dừa của một gia đình ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 11-11, PLO ghi nhận cận cảnh cây dừa nghi bị tôn bay cắt làm đôi trong bão số 13 tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. Cây dừa nghi bị tôn cắt làm đôi là của ông Phan Văn Bình (64 tuổi, ngụ xã Xuân Cảnh).

Cây dừa nghi bị tôn bay cắt làm đôi tại vườn nhà ông Phan Văn Bình. Ảnh: H.T

Theo ông Bình, khi bão số 13 đổ vào, mái nhà của gia đình ông bị gió thổi bay. Lúc đó, cả gia đình ông phải vào nhà vệ sinh trú ẩn.

Video cây dừa nghi bị tôn bay cắt làm đôi.

“Sau bão, tôi ra vườn thì thấy một cây dừa bị cắt đứt đôi hoàn toàn. Trên thân dừa, vẫn còn mảnh tôn sót lại. Tôi nghĩ tôn bay cắt đứt dừa vì nhà tôi không dùng cưa hoặc dao dựa để chặt dừa”- ông Bình kể.

Vết cắt và miếng tôn còn dính trên thân dừa. Ảnh: H.T

Theo ghi nhận của PV, vết cắt để lại trên cây dừa có hình lượn sóng, khớp với hình mái tôn. Tấm tôn nghi cắt đứt cây dừa đã hỏng nặng, đang nằm trong khuôn viên nhà ông Bình.

Ông Bình cho biết thêm, sáng 11-11, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, lập biên bản sự việc và xác nhận thông tin tôn bay cắt đôi cây dừa là thật.

Tuy nhiên, khi PLO liên hệ để tìm hiểu thêm sự việc, lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh nói đang họp, chưa trả lời được.

Cây dừa bị cắt đổ hoàn toàn. Ảnh: H.T

Như PLO đã thông tin, hôm 8-11, anh TTD (ngụ xã Xuân Cảnh) đăng video tôn bay cắt đôi cây dừa lên mạng xã hội.

Nhiều tấm tôn bị gió thổi bay trong vườn nhà ông Bình. Ảnh: H.T

Video của anh D thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem. Nhiều người bình luận, bày tỏ hoài nghi cho rằng tấm tôn không thể cắt đứt cây dừa. Nhiều người khác cho rằng nếu mái tôn lớn, có gió mạnh thì đủ sức cắt đôi cây dừa.

Trao đổi với PLO, anh D nói quay video chỉ để mô tả sức mạnh khủng khiếp của bão để cảnh báo mọi người, không nhằm mục đích câu view, câu like, không muốn tranh cãi.