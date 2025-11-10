Vụ tôn bay cắt đứt cây dừa vì bão số 13: Người đăng video nói gì? 10/11/2025 15:29

(PLO)- Trước các bình luận trái chiều, chủ nhân đoạn video tôn bay cắt đứt cây dừa thu hút hơn 6 triệu view lên tiếng, khẳng định không phải câu view.

Ngày 10-11, lực lượng chức năng xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang xác minh, làm rõ video tôn bay cắt đứt cây dừa vì bão số 13 gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cây dừa bị cắt đổ trong cơn bão số 13. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một người dân tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk đăng tải video lên mạng xã hội Facebook, cho rằng mái tôn bay đã cắt đứt cây dừa trong cơn bão số 13.

Trong video, một cây dừa bị cắt đổ, trên thân có dấu của tôn và những vết cắt giống hình dạng của tôn lướt qua. Đến nay, đoạn video này đã thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt bình luận.

Video tôn bay cắt đứt cây dừa được đăng tải trên mạng xã hội

Có người để lại bình luận, tin rằng khi có gió mạnh, việc tôn bay cắt đứt cây dừa là thật. Tuy nhiên, có người lại cho rằng chủ tài khoản là “Bác Ba Phi”, bịa chuyện để câu view.

Theo tìm hiểu của PLO, người đăng video là anh TTD (ngụ xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk). Trao đổi qua điện thoại, anh D cho biết cây dừa bị tôn bay, cắt làm đôi là có thật. Vụ việc xảy ra tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh.

Vết cắt trên cây dừa có hình dạng giống bị tôn cắt. Ảnh: N.D

Anh D cho biết, hôm 8-11, khi sang nhà hàng xóm, anh phát hiện cây dừa bị cắt đứt, trên thân cây có dấu vết rất giống bị tôn cắt. Khi hỏi chủ nhà, anh D biết cây dừa bị tôn cắt làm đôi trong gió bão nên quay video nhằm cảnh báo mọi người, không phải để câu view.

Vẫn lời anh D, anh rất bất ngờ vì video anh đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, anh đăng video không phải để kiếm view, chỉ muốn cảnh báo mọi người và miêu tả về sức gió khủng khiếp của bão số 13.

Nhìn ngang, vết cắt trên cây dừa có hình sóng giống hình của tôn. Ảnh chụp màn hình

“Mái tôn và cây dừa vẫn nằm ở hiện trường nhà hàng xóm. Bão số 13 có sức gió rất mạnh, gây thiệt hại nặng nề đối với quê hương tôi. Tôi chỉ quay video để cảnh báo mọi người, không phải câu view”, anh D nói.

Như PLO đã thông tin, những ngày gần đây cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về video tôn bay cắt đứt cây dừa, được đăng tải Facebook.

Nhiều người tập trung quan sát cây dừa nghi bị tôn cắt. Ảnh chụp màn hình

Trong video, một cây dừa bị cắt rất “ngọt”, trên vết cắt có những gợn sóng rất giống hình dạng của tôn. Nhiều người để lại bình luận, cho rằng việc tôn bay cắt đứt cây dừa rất vô lý. Tuy nhiên, có người cũng cho rằng nếu gió to, mái tôn nặng sẽ đủ sức cắt đứt cây dừa.