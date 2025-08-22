VIDEO: Tiêm kích Malaysia bốc cháy như cầu lửa ngay khi cất cánh 22/08/2025 15:43

(PLO)- Chiếc tiêm kích bốc cháy ngay sau khi cất cánh ở Pahang tối 21-8, là tai nạn đầu tiên liên quan tới dòng máy bay F/A-18D Hornet tại Malaysia trong gần 30 năm qua.

Tối 21-8, một tiêm kích phản lực F/A-18D Hornet của Không quân Hoàng gia Malaysia đã gặp sự cố ngay khi cất cánh, bốc cháy thành một quả cầu lửa trước khi rơi xuống một căn cứ ở bang Pahang (Malaysia), tờ The Star đưa tin.

Chiếc tiêm kích bốc cháy sau khi cất cánh vào hơn 9 giờ tối 21-8 (tức 10 giờ tối cùng ngày, theo giờ Việt Nam) trên đường băng của sân bay lưỡng dụng Sultan Haji Ahmad Shah (còn được gọi là căn cứ không quân Kuantan), khi đang huấn luyện bay đêm theo kế hoạch.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên ở Malaysia liên quan tới tiêm kích F/A-18D Hornet kể từ khi dòng máy bay này bắt đầu phục vụ trong biên chế Không quân Hoàng gia Malaysia năm 1997.

Khoảnh khắc tiêm kích F/A-18D Hornet của Không quân Hoàng gia Malaysia gặp sự cố, bốc cháy ở căn cứ Kuantan (bang Pahang, Malaysia) tối 21-8. Nguồn: X

Một nhân chứng sống ở bên ngoài sân bay cho biết ông nghe thấy 2 tiếng nổ và nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, khói bốc nghi ngút từ khu vực đường băng.

Căn cứ Kuantan đã tạm thời bị đóng cửa để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Hộp đen máy bay đã được thu thập, đang được phân tích để xác định nguyên nhân máy bay gặp nạn.

Giới chức không quân Malaysia thị sát hiện trường vụ tai nạn tiêm kích F/A-18D Hornet ở căn cứ Kuantan (bang Pahang, Malaysia). Nguồn: X

Trong cuộc họp báo ngày 22-8, Tổng Tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Malaysia – Đại tướng Muhamad Norazlan Aris cho biết hai phi công trên chiếc tiêm kích F/A-18D gặp nạn đã thoát hiểm khẩn cấp trước khi máy bay rơi.

Phi công chính bị thương ở lưng và bị bỏng nhẹ ở gót chân. Cơ phó bị bầm tím ở một số bộ phận trên cơ thể. Cả hai đã được đưa tới kiểm tra tại một bệnh viện gần đó, trước khi được chuyển về điều trị phục hồi tại bệnh viện quân y Malaysia vào khoảng 2 giờ sáng 22-8 (giờ địa phương).

Ông Muhamad Norazlan cũng có biết sau vụ tiêm kích bốc cháy khi cất cánh tối 21-8, “tất cả chuyến bay của tiêm kích F/A-18D Hornet đều bị tạm dừng”.

Trước đó, đích thân ông Muhamad Norazlan đã tới thị sát hiện trường vụ tiêm kích bốc cháy vào sáng 22-8.

Không quân Hoàng gia Malaysia đã lập một ban điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Dự kiến, kết quả điều tra sẽ được báo cáo lên lãnh đạo quân đội Malaysia trong vòng 14 ngày.

Viết trên mạng xã hội X vào sáng 22-8, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim kêu gọi chính quyền đảm bảo thực hiện tất các biện pháp an toàn cần thiết liên quan vụ tai nạn tiêm kích F/A-18D ở Pahang.