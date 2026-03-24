Việt Nam đạt nhiều giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Nhật Bản 24/03/2026 19:38

(PLO)- Học viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Competition lần thứ 28 tại Nhật Bản.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 21 đến 28-3 nhằm vinh danh các tài năng âm nhạc thế giới ở hai nội dung là nhạc cụ và thanh nhạc. Năm nay, đoàn Việt Nam có 10 thí sinh từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia tranh tài ở các bảng Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim, Piano cổ điển và Piano jazz.

Tại nội dung Thanh nhạc, đoàn Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng cao. Cụ thể, thí sinh Dương Ngọc Ánh giành giải Nhất, thí sinh Trần Thị Vân Anh giành giải Đặc biệt, thí sinh Lê Khánh Chi giành giải Đồng và thí sinh Nguyễn Minh Phương giành giải Khuyến khích.

Nghệ sỹ ưu tú Tân Nhàn và hai học trò Dương Ngọc Ánh (phải), Lê Khánh Chi (trái). Ảnh: CTV

Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm Les oiseaux dans la charmille (Khúc hát của búp bê) trong vở opera Les contes d’Hoffmann của Jacques Offenbach. Xúc động trước kết quả này, Ngọc Ánh chia sẻ đây là thành quả từ hành trình học hỏi, dìu dắt của cô giáo Tân Nhàn và nghệ sỹ Đào Tố Loan.

Trực tiếp đưa học trò sang Nhật Bản, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bày tỏ sự tự hào khi các sinh viên thể hiện vượt trội so với bạn bè quốc tế.

Các sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khẳng định tài năng tại Nhật Bản. Ảnh: CTV

"Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên tại Kyushu Music Competition thật hạnh phúc. Tôi hy vọng các em tiếp tục nỗ lực để trở thành những nghệ sỹ thực thụ, đưa âm nhạc hàn lâm Việt Nam sánh vai với thế giới" - nghệ sỹ Tân Nhàn bày tỏ.

Theo dõi cuộc thi tại Nhật Bản, Tiến sỹ - ca sỹ Thu Hà, Trưởng Khoa nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội, nhận định các đại diện Việt Nam đều có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt và trình diễn chỉn chu.

Tiến sỹ Thu Hà đánh giá trình độ thí sinh Việt Nam không hề thua kém quốc tế từ khâu chọn tác phẩm đến kỹ năng biểu diễn.