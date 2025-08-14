Việt Nam miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia 14/08/2025 17:02

(PLO)- "Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao chiều 14-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân một số quốc gia.

Người dân đến du lịch tại Cầu Vàng - một trong những biểu tượng của TP Đà Nẵng. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội

Về câu hỏi liên quan đến các chính sách miễn thị thực của Việt Nam cho công dân một số nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 229 về miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia theo chương trình kích cầu phát triển du lịch và áp dụng từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028.

Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân các nước: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch. Việc miễn này không phân biệt loại hộ chiếu trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 44 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Như vậy đến nay, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch.

"Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 221 về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Theo đó, những người thuộc diện đặc biệt ưu đãi gồm khách mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia, nhà đầu tư, người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các trường hợp đặc biệt khác...