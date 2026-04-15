Việt Nam và Hong Kong ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự 15/04/2026 07:25

(PLO)- Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên phối hợp điều tra và xử lý tội phạm, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao trong tình hình mới.

Ngày 14-4, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam và Hong Kong đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác tư pháp giữa hai bên.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Việt Nam Trần Hải Quân và Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường đại diện hai bên ký kết.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân (bên trái) và Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường ký kết hiệp định. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để cơ quan tư pháp hai bên tương trợ lẫn nhau. Mục tiêu nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Phát biểu tại lễ ký, Cục trưởng Đặng Bính Cường cho biết Hong Kong và Việt Nam đều là những đối tác tích cực trong phòng chống tội phạm toàn cầu. Việc ký kết thể hiện bước tiến quan trọng trong hợp tác pháp lý, đồng thời làm nổi bật vị thế của Hong Kong dưới khuôn khổ “một nước, hai chế độ”.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân khẳng định việc ký kết có ý nghĩa pháp lý và thực tiễn quan trọng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Hiệp định tạo cơ sở để các cơ quan chức năng phối hợp hiệu quả hơn trong điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, văn kiện này góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của công dân và tổ chức mỗi bên. Điều này cũng tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và giao lưu phát triển.

Trước lễ ký, Phó Viện trưởng VKSND Trần Hải Quân đã có buổi chào xã giao Trưởng Cơ quan An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường. Tại buổi chào xã giao, hai bên khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký Hiệp định, cho rằng điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong.

Đoàn công tác của VKSND tối cao tại lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân đã có buổi làm việc với Trưởng Cơ quan Tư pháp Hong Kong Lâm Định Quốc.

Hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong nói chung, cũng như giữa VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Trung Quốc và Cơ quan Tư pháp Hong Kong nói riêng, đồng thời trao đổi về kết quả hoạt động tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và Hong Kong.

Đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động để tăng cường quan hệ hợp tác song phương, trong đó nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện các thủ tục trong nước để Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự có hiệu lực.

Hai bên đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; triển khai hợp tác trong đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi hiểu biết lẫn nhau cho các kiểm sát viên, công tố viên của hai bên.

Trước đó, ngày 13-4, Đoàn công tác đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Tiếp sau các hoạt động tại Hong Kong, đoàn sẽ làm việc với Viện Kiểm sát, Cơ quan An ninh và Cơ quan Tư pháp Macau.