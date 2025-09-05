VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu 92% so với cùng kỳ năm 2024 05/09/2025 13:59

(PLO)-VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý II-2025 với tăng trưởng doanh thu đáng chú ý (kết thúc vào ngày 30-6-2025).

Trong quý II-2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, duy trì số lượng ổn định so với quý trước và tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024.

Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ lên tới 92%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30-6-2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.

Trong quý II-2025, VinFast đạt tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng (663,0 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý I-2025 và tăng 91,6% so với quý II-2024.

Lỗ gộp ghi nhận 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD), lỗ ròng 20.341,6 tỷ đồng (812,0 triệu USD) trong quý II-2025.

Biên lợi nhuận gộp ở mức âm 41,1% trong quý II-2025, cải thiện so với mức âm 62,7% cùng kỳ năm 2024. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp cho thấy Công ty đang hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí.

Củng cố vị thế dẫn đầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam

VinFast giữ vững vị thế hãng ô tô dẫn dắt chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Trong quý II, VF 3 và VF 5 tiếp tục là hai mẫu xe bán chạy nhất của Công ty, chiếm 61% tổng số xe được bàn giao. Mẫu xe VF 6 đứng ở vị trí thứ ba, đóng góp 12%. Nửa đầu năm 2025, có đến ba mẫu xe VinFast là VF 3, VF 5 và VF 6 nằm trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, tính đến hết quý II-2025, số lượng xe được bàn giao cho khách hàng B2C đã chiếm hơn 70% tổng số xe bàn giao trong 4 quý liên tiếp, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường.

Công ty tiếp tục đóng vai trò tích cực trong quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam, hỗ trợ mục tiêu quốc gia trong việc đưa tỷ lệ ô tô điện lên 30% và xe máy điện lên 22% trong tổng số xe lưu hành đến năm 2030. Trong phân khúc xe máy điện, VinFast đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các chính sách của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông.

Tháng 6-2025, Công ty đã khánh thành nhà máy ở Hà Tĩnh. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế tối đa 200.000 xe/năm.

Sự hiện diện của nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tạo động lực thu hút các doanh nghiệp đối tác xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp, hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô điện trong những năm tới.

Trong quý II, mẫu xe VinFast đầu tiên được sản xuất trên nền tảng kiến trúc điện - điện tử vùng (zonal E/E) (Limo Green) cũng đã hoàn thành giai đoạn sản xuất và bắt đầu bàn giao vào tháng 8. Các mẫu VF 6 và VF 7 sẽ được nâng cấp lên nền tảng mới này vào năm 2026.

Mở rộng nhanh chóng tại các thị trường quốc tế

VinFast đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, tận dụng hệ sinh thái xe điện toàn diện, và tích hợp cùng các đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện GSM và công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green.

Tại Ấn Độ, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác với các đại lý trên khắp cả nước. Những đại lý đầu tiên sẽ được đặt tại các thị trường xe điện trọng điểm và tiềm năng. Hai showroom đầu tiên đã chính thức khai trương tại TP. Surat và TP. Chennai.

Để mở rộng hệ sinh thái, VinFast cũng tăng cường hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quan trọng, bao gồm Global Assure cho dịch vụ cứu hộ 24/7, myTVS cho dịch vụ tổng đài và sửa chữa lưu động, RoadGrid với giải pháp sạc và mạng lưới dịch vụ xe điện trên toàn Ấn Độ, và BatX Energies cho giải pháp tái chế, tái sử dụng pin cao áp một cách bền vững.

Vào ngày 15-7, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho các mẫu xe VF 6 và VF 7 ở Ấn Độ. Những mẫu xe này đang được lắp ráp tại nhà máy mới rộng 160 ha của VinFast ở Thoothukudi, Tamil Nadu, vừa được khánh thành hôm 4-8. Với dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, nhà máy sẽ tập trung lắp ráp VF 6 và VF 7 trong giai đoạn một, với công suất thiết kế 50.000 xe mỗi năm.

Thị trường Indonesia đã đóng góp vào khoảng 5% số lượng xe được bàn giao trên toàn cầu của VinFast trong quý II. Công ty vừa ra mắt VF 7, mẫu xe thứ 5 tại thị trường sau VF 3, VF 5, VF e34 và VF 6. Xe dự kiến được bàn giao trong năm nay.

VinFast tiếp tục có một quý tăng trưởng ấn tượng với mức tăng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy đà tăng trưởng bền vững, và nhấn mạnh xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra trên thế giới, giúp chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu tăng gấp đôi số lượng xe bàn giao trong năm 2025. Mặc dù đang có những thay đổi về kinh tế vĩ mô và chính sách cho ngành xe điện, chúng tôi vẫn kiên định với tầm nhìn dẫn dắt xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu, cam kết mang đến các mẫu xe chất lượng cao, dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Chúng tôi giữ vững mục tiêu năm 2025 và linh hoạt trong cách tiếp cận thị trường khi bối cảnh kinh tế, pháp lý không ngừng biến chuyển. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast

Ở thị trường Philippines, doanh số bán xe điện của VinFast đã chiếm 25% thị trường xe điện của quốc gia này trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu chính thức của ngành.

Tại Mỹ, theo chiến lược chuyển đổi từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) sang mô hình bán hàng thông qua kênh đại lý, VinFast ký kết hợp tác với Sunroad Automotive Group (San Diego), đại lý ủy quyền đầu tiên tại California. Cửa hàng đã khai trương hôm 19-8.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính của VinFast, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn tại các thị trường trọng điểm ở châu Á. Việc đẩy mạnh những hoạt động xúc tiến chính là khoản đầu tư cần thiết để xây dựng thương hiệu vững mạnh về lâu dài. Lợi nhuận của chúng tôi đến từ việc mở rộng quy mô và quản lý chi phí, đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Hoạt động kinh doanh của VinFast đang ở một bước ngoặt, chúng tôi kỳ vọng lợi thế về quy mô sẽ giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai".