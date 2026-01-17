Vĩnh Long: Hơn 11.000 tấn hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026 17/01/2026 16:53

Ngày 17-1, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành khảo sát, làm việc với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm nắm tình hình cung ứng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian tới.

Vĩnh Long có 06 doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chuẩn bị các mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết gồm: CN Công ty CP Dầu khí Mê kông tại Vĩnh Long; Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro; Công ty TNHH Gas Thu Ngọc; Công ty TNHH MTV XD Dầu khí Trà Vinh; Công ty TNHH MTV Petrolimex Vĩnh Long; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông. Tổng lượng xăng dầu dự trữ trong tháng Tết là 50.950 tấn và 1.400 tấn gas, tổng giá trị khoảng 344,128 tỉ đồng.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long làm việc với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu

Qua khảo sát, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long ông Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng xăng dầu, khí đốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ông Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn kỹ thuật trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong điều tiết cung – cầu, hạn chế tối đa tình trạng khan hiếm cục bộ trong dịp Tết.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và năm 2026, nhằm bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

Vĩnh Long triển khai chương trình bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ 2026, dự trữ khoảng 11.224 tấn hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cân đối cung – cầu và ổn định giá cả

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khảo sát việc dự trữ, cung ứng hàng hoá tại các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tập trung chuẩn bị nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các dịp lễ, Tết; góp phần hạn chế tăng giá, kích cầu tiêu dùng và bảo đảm an sinh xã hội.

Hàng hóa tham gia chương trình phải bảo đảm nhãn hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm. Giá bán các mặt hàng bình ổn được giữ ổn định trong suốt thời gian thực hiện; trường hợp thị trường biến động tăng bất thường, doanh nghiệp phải giữ nguyên giá bán và báo cáo cơ quan chức năng để xem xét điều chỉnh.

Chương trình tập trung phát triển hệ thống phân phối tại các khu dân cư, khu công nghiệp, xã, phường và chợ truyền thống, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa; kết hợp phương thức bán hàng truyền thống với thương mại điện tử; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.

Các mặt hàng tham gia bình ổn gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Trong tháng Tết, lượng hàng hóa dự trữ tăng bình quân khoảng 15% – 20% so với tháng thường. Toàn tỉnh có 29 doanh nghiệp, hợp tác xã và 69 cơ sở, hộ kinh doanh đăng ký tham gia, với tổng lượng hàng hóa dự trữ khoảng 11.224 tấn, tổng vốn dự trữ ước khoảng 932 tỉ đồng; hệ thống bán hàng bình ổn có 316 điểm trên địa bàn tỉnh.