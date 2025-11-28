VKSND Tối cao ra trả lời người dân vụ xin kháng nghị vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất'

Liên quan đến vụ việc "Xin kháng nghị giám đốc thẩm vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất" mà PLO đã từng thông tin, mới đây vợ chồng ông Trương Cả cho biết đã nhận được thông báo và chỉ dẫn của VKSND Tối cao trả lời đơn của vợ chồng ông.
Theo văn bản, VKSND Tối cao nhận được đơn của ông Cả gửi ngày 24-9-2025, đơn có nhiều nội dung. Sau khi xem xét, VKSND Tối cao hướng dẫn như sau:
Trường hợp vợ chồng ông Cả tố cáo thẩm phán ban hành Bản án số 54/2022/DS-ST ngày 27-7-2022; làm đơn riêng gửi người có thẩm quyền quy định tại Điều 512 BLTTDS để được xem xét, giải quyết. Trường hợp có căn cứ chứng minh có dấu hiệu tội phạm thì làm đơn riêng kèm tài liệu, chứng cứ gửi Cơ quan điều tra có thẩm quyền quy định tại Điều 163 BLTTHS để được xem xét, xử lý.
Trường hợp vợ chồng ông Cả không đồng ý với Thông báo số 1127/TB-VKS-DS ngày 23-10-2023 của VKSND Cấp cao tại TP.HCM (không chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông Cả đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - PV) thì làm đơn riêng khiếu nại Thông báo số 1127 và tiếp tục đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 104/2023/DS-PT ngày 13-7-2023 của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Viện trưởng VKSND Tối cao để được xem xét, xử lý. Đơn gửi kèm thông báo, bản án và tài liệu chứng cứ chứng minh cho đề nghị của vợ chồng ông.
Sau khi nhận được văn bản của VKSND Tối cao, vợ chồng ông Cả đã làm đơn theo hướng dẫn gửi Viện trưởng VKSND Tối cao tiếp tục đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 104 nêu trên.
Tờ giấy viết tay và hợp đồng công chứng
Theo hồ sơ, năm 2017, bà N tặng cho con trai là ông S thửa đất ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu rộng hơn 3.200 m².
Ngày 14-3-2019, ông S chuyển nhượng thửa đất này cho vợ chồng ông Trương Cả với giá 870 triệu đồng; hợp đồng chuyển nhượng được công chứng.
Ngày 2-5-2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh biến động trong giấy chứng nhận sang tên vợ chồng ông Cả.
Sau khi nhận bàn giao đất, vợ chồng ông Cả trực tiếp sử dụng cho đến tháng 6-2019 thì ông D khởi kiện bà N tranh chấp thửa đất nêu trên.
Ông D cho rằng đã mua của bà N từ năm 2001 với giá hơn 12 triệu đồng bằng giấy viết tay. Vợ chồng ông Cả được toà triệu tập tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người liên quan.
Xử sơ thẩm tháng 7-2022, TAND huyện Xuyên Mộc công nhận hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông D và bà N; tuyên bố hợp đồng tặng cho giữa bà N và ông S vô hiệu; tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất giữa vợ chồng ông Cả với ông S vô hiệu...
Không đồng ý, vợ chồng ông Cả kháng cáo. Xử phúc thẩm tháng 7-2023, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bác kháng cáo của vợ chồng ông Cả..