VKSND Tối cao ra trả lời người dân vụ xin kháng nghị vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất' 28/11/2025 12:22

(PLO)- VKSND Tối cao cho rằng nếu không đồng tình, vợ chồng ông Trương Cả có thể tiếp tục làm đơn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gửi Viện trưởng VKSND Tối cao.

Liên quan đến vụ việc "Xin kháng nghị giám đốc thẩm vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất" mà PLO đã từng thông tin, mới đây vợ chồng ông Trương Cả cho biết đã nhận được thông báo và chỉ dẫn của VKSND Tối cao trả lời đơn của vợ chồng ông.

Ông Trương Cả tiếp tục gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án của ông. Ảnh: YC

Theo văn bản, VKSND Tối cao nhận được đơn của ông Cả gửi ngày 24-9-2025, đơn có nhiều nội dung. Sau khi xem xét, VKSND Tối cao hướng dẫn như sau:

Trường hợp vợ chồng ông Cả tố cáo thẩm phán ban hành Bản án số 54/2022/DS-ST ngày 27-7-2022; làm đơn riêng gửi người có thẩm quyền quy định tại Điều 512 BLTTDS để được xem xét, giải quyết. Trường hợp có căn cứ chứng minh có dấu hiệu tội phạm thì làm đơn riêng kèm tài liệu, chứng cứ gửi Cơ quan điều tra có thẩm quyền quy định tại Điều 163 BLTTHS để được xem xét, xử lý.

Trường hợp vợ chồng ông Cả không đồng ý với Thông báo số 1127/TB-VKS-DS ngày 23-10-2023 của VKSND Cấp cao tại TP.HCM (không chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông Cả đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - PV) thì làm đơn riêng khiếu nại Thông báo số 1127 và tiếp tục đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 104/2023/DS-PT ngày 13-7-2023 của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Viện trưởng VKSND Tối cao để được xem xét, xử lý. Đơn gửi kèm thông báo, bản án và tài liệu chứng cứ chứng minh cho đề nghị của vợ chồng ông.

Sau khi nhận được văn bản của VKSND Tối cao, vợ chồng ông Cả đã làm đơn theo hướng dẫn gửi Viện trưởng VKSND Tối cao tiếp tục đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 104 nêu trên.