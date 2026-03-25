VKSND Tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 25/03/2026 10:25

(PLO)- Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức dẫn đến việc các dự án này đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí 803 tỉ đồng...

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bị can Tiến bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội nhận hối lộ.

Bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lúc chưa bị khởi tố. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, vi phạm pháp luật trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 Dự án. Ban Y tế trọng điểm trình Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu…

Từ việc cố ý thuê tư vấn nước ngoài không đúng, Ban YTTĐ ký hợp đồng với đơn giá chi phí thuê tư vấn không đúng quy định, cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Các bị can đã vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu. Các bị can phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án.

Vi phạm trong việc xây dựng, lựa chọn, ký kết các hợp đồng xây dựng, lựa chọn hình thức hợp đồng hỗn hợp nhưng không thuộc loại hợp đồng nào theo quy định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nhưng không quy định nguyên tắc, thời gian tính điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng…

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 Dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho Thắng, Tuấn theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 51 tỉ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỉ đồng.

Lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị can Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỉ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.