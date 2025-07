Vợ của ngôi sao xấu số Diogo Jota nuốt lệ tưởng nhớ chồng 23/07/2025 13:06

Ảnh chụp đám cưới của Diogo Jota và vợ. Ảnh: INS

Một tháng sau lễ cưới của họ và ba tuần, sau khi ngôi sao xấu số Diogo Jota thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha.

Rute Cardoso đã chia sẻ những bức ảnh từ lễ cưới ngày 22-6 của họ trong một bài đăng trên Instagram. Ba bức ảnh được đính kèm dòng chữ: “Một tháng kể từ ngày chúng ta nói ‘cho đến khi cái chết chia lìa’”, và cô khẳng định sẽ “mãi mãi” thuộc về anh.

Ngôi sao xấu số Diogo Jota đã qua đời cùng với người em trai Andre Silva, sau khi chiếc Lamborghini do Jota cầm lái bốc cháy do nghi bị nổ lốp tại Zamora vào rạng sáng ngày 3-7.

Jota gia nhập Liverpool từ Wolverhampton vào năm 2020 và đã ghi được 65 bàn sau 182 lần ra sân cho CLB. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành FA Cup và League Cup vào năm 2022, thêm một danh hiệu League Cup năm 2024, trước khi nâng cao chiếc cúp Premier League mùa giải vừa qua.

Tuần trước, Liverpool thông báo sẽ treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ anh. Một bức tranh tường cũng đã được thực hiện gần sân Anfield, nổi bật với số áo 20, được bao quanh bởi những lời nhắn tri ân từ người hâm mộ.

Mối tình Rute Cardoso và Jota gặp nhau lần đầu vào năm 2012, khi cả hai là học sinh 13 tuổi tại Porto. Tình bạn sau đó dần nảy nở thành tình yêu. Cặp đôi đính hôn vào tháng 7-2022, chính thức kết hôn vào ngày 22-6-2025 tại Porto, sau hơn 13 năm sóng đôi.

Jota ra đi để lại vợ và ba con.

Hai người có với nhau ba con: hai con trai là Dinis (sinh ngày 6-2-2021) và Duarte (7-3-2023), cùng một bé gái chào đời ngày 26-11-2024.

Rute là người đứng sau hậu trường, quản lý chuyện gia đình khi Jota tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Cô khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Trong đám cưới đầy cảm xúc và riêng tư tại Oporto ngày 22-6-2025. Rute từng đăng khoảnh khắc “My dream came true” (Giấc mơ trở thành sự thật). Jota bình luận: “But I’m the lucky one” (Nhưng anh mới là người may mắn).

Video đám cưới họ chia sẻ trước khi Jota qua đời, cũng là bài đăng cuối cùng của anh trên Instagram: “A day we will never forget”.

Bi kịch đến quá nhanh chỉ 10 ngày sau đám cưới, vào rạng sáng 3-7-2025, Diogo Jota cùng em trai Andre Silva lái Lamborghini trên đường cao tốc A‑52 (Tây Bắc Tây Ban Nha) nghi bị nổ lốp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng và bốc cháy, khiến hai anh em đều thiệt mạng.

Hiện Rute đang tập trung vào việc nuôi dạy ba con, đồng thời nhận được sự chia sẻ sâu sắc từ cộng đồng bóng đá, người hâm mộ và cả bạn bè của Diogo Jota.

Rute Cardoso giờ đây đối diện với mất mát khủng khiếp, nhưng những chia sẻ vừa qua cho thấy cô tìm được sức mạnh để giữ gìn ký ức hạnh phúc của gia đình, cùng lời nhắn “Forever, your white girl” (Mãi mãi là cô gái của anh) đầy cảm động và chân thành.