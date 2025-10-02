Vỡ đại tràng vì bị bạn dùng vòi xịt cao áp xịt vào hậu môn 02/10/2025 11:16

(PLO)- Trong khi đùa giỡn, người bạn dùng vòi xịt hơi áp lực cao xịt vào hậu môn anh T khiến anh bị vỡ đại tràng.

Ngày 2-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, TP.HCM, cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị vỡ đại tràng hi hữu.

Bệnh nhân là anh DTT (44 tuổi), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng toàn bộ.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khung đại tràng bệnh nhân giãn căng bất thường. Bệnh nhân được xác định vỡ tạng rỗng, phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ đại tràng.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện trực tràng bệnh nhân có lỗ vỡ khoảng 4 cm kèm dịch tiêu hóa nhiều ở vùng hạ vị. Các bác sĩ đã khâu lỗ vỡ và làm hậu môn tạm cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, dự kiến khoảng 3 tháng nữa sẽ được phẫu thuật lần hai để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên.

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, anh T bị bạn làm cùng đùa nghịch, dùng vòi xịt hơi áp lực cao (thường dùng để xì khô) dí vào hậu môn... rồi xịt.

Các bác sĩ cảnh báo, những hành động thiếu hiểu biết hoặc đùa giỡn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca thủng, vỡ ruột do bơm nước, đưa dị vật, hay thậm chí sử dụng vòi rửa xe để xịt hậu môn.