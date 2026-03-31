Vụ 2 TikToker kỳ thị vùng miền: Tiếp tục xác minh các cá nhân tương tác video có nội dung vi phạm 31/03/2026 08:45

(PLO)- Các video với nội dung kỳ thị vùng miền của hai TikToker nhận được rất nhiều tương tác và lên "xu hướng"; gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker Dù Bầu Trời) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, vào ngày 8-10-2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, bị can Lê Anh Điệp đã sử dụng tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" (@keng6868) để quay và đăng tải 2 video clip có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc và gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai.

TikToker Dù Bầu Trời làm clip "ăn theo" Tàng Keng Ông Trùm

Việc đăng đăng tải lên mạng xã hội TikTok 2 video clip trên nhằm để nhằm "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.

Sau khi 2 video được đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác và lên "xu hướng" và gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ...

Video có nội dung gây chia rẽ vùng miền nhận được 1.402 lượt thả tim, 1.027 lượt bình luận, 216 lượt lưu, 992 lượt chia sẻ, hơn 253.800 lượt xem. Video gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai có 9.316 lượt thả tim, 3.787 lượt bình luận, 1.251 lượt lưu, 4.146 lượt chia sẻ, hơn 1,5 triệu lượt xem.

Công an lấy lời khai với Đoàn Quốc Việt. Ảnh: CA

Tiến hành mở rộng xác minh video của bị can Lê Anh Điệp để ngăn chặn những người tham gia xem, bình luận và chia sẻ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM, tiếp tục phát hiện thông tin trên mạng xã hội TikTok "Dù Bầu Trời" do bị can Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng có đăng tải 2 video clip kích động, miệt thị, xúc phạm người dân hai miền Nam - Bắc, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, bị can Đoàn Quốc Việt khai nhận vào giữa tháng 10-2025, tại nhà của Việt ở xã Đại Thanh, TP Hà Nội, Việt sử dụng điện thoại di động quay và đăng tải 2 clip lên mạng xã hội TikTok.

Về động cơ, mục đích của Việt xuất phát từ cá nhân và do Việt thấy video clip chửi người dân miền Nam của "Tàng Keng Ông Trùm" nên Việt bắt chước thực hiện các video clip nói về vùng miền để tăng tương tác cho tài khoản của Việt. Hành vi này không có ai xúi giục, hỗ trợ hay hướng dẫn Việt thực hiện.

Bị can Việt biết đến tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" khi lướt thấy video của tài khoản này trên TikTok. Sau đó, cả hai có kết bạn và nhắn tin qua lại nhắc tên nhau trên TikTok nhằm câu lượt xem, câu lượt thích nội dung video là sẽ trả tiền cho ai tìm được "Tàng Keng" hoặc tìm được "Dù Bầu Trời". Về nội dung 2 video bị can Điệp đăng tải trên tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm", bị can Việt không hỗ trợ về nội dung, hình ảnh cho bị can Điệp.

Sau khi làm ra 2 video, qua theo dõi trên các trang mạng xã hội và biết bị can Lê Anh Điệp bị công an mời làm việc, bị can Việt đã đặt trạng thái cho tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" ẩn 2 clip trên.

Quá trình điều tra, Phòng PA05 đã thu thập 2 video trên được đăng tải lại từ 2 tài khoản TikTok khác để làm tài liệu, chứng cứ xử lý.

Video thứ nhất cho tài khoản TikTok "trạm dừng family" đăng tải lại, thu hút 1.542 lượt thích, 1.628 lượt bình luận, 225 lượt lưu, 962 lượt chia sẻ, hơn 345.500 lượt xem. Tài khoản TikTok "keduatin1102" đăng tải video còn lại, thu hút 299 lượt thích, 215 lượt bình luận, 54 lượt lưu, 118 lượt chia sẻ, hơn 98.800 lượt xem. Cơ quan điều tra, đang tiến hành xác minh chủ tài khoản mời làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức về việc tố cáo nội dung của 2 video nêu trên của tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời".

Theo kết luận giám định 2 video clip gồm có nội dung: "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc..." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Tiếp tục xác minh các cá nhân đã tương tác các video

Cũng theo cáo trạng, bị can Lê Anh Điệp có 1 tiền án, ngày 8-3-2017, bị can này bị TAND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ) tuyên phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 15-2-2023.

Bị can Đoàn Quốc Việt, ngày 10-5-2022 bị TAND TP Hà Nội xử phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng với thời gian thử thách 1 năm. Chấp hành xong thời gian thử thách ngày 10-5-2023.

Hành vi của hai bị can là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách "Đại đoàn kết dân tộc" và hoạt động thiện nguyện... Do đó, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị can và phòng ngừa chung trong xã hội.

Bị can Lê Anh Điệp - chủ kênh TikTok Tàng Keng Ông Trùm thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Về tình tiết giảm nhẹ, hai bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị can Lê Anh Điệp có 1 tiền án chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội mới nghiêm trọng do cố ý là tình tiết tăng nặng "tái phạm".

Đối với DTS là người chung sống như vợ chồng với bị can Lê Anh Điệp, quá trình điều tra xác định, khi bị can Điệp dùng điện thoại đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, S không biết. Do đó, CQĐT không xử lý S về vai trò đồng phạm là có căn cứ.

Đối với các cá nhân đã tương tác với các video clip của hai bị can Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt có nội dung vi phạm Luật An ninh mạng, hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, truy tìm nhân thân lai lịch để xem xét việc xử lý theo quy định.