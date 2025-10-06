Vụ bắn 3 người tử vong ở Đồng Nai: Mối nguy từ việc nghiện game online 06/10/2025 17:53

(PLO)- Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn chết ba người ở Đồng Nai là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Thực tế đang có nhiều nhóm game online hấp dẫn giới trẻ nhưng cũng có nhiều hệ lụy khó lường.

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc giết người, cướp tài sản nghiêm trọng. Nghi phạm là LST (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ).

Cơ quan chức năng lấy lời khai nghi phạm để làm rõ hành vi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm nghiện game online. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn chết ba người ở Đồng Nai là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Lời khai này khiến nhiều người giật mình vì tác hại từ việc chơi game dẫn đến người chơi có hành vi bạo lực nghiêm trọng ở đời thực.

Trao đổi với PLO liên quan các tác hại của nghiện game nặng, bác sĩ Trần Quang Huy, khoa Tâm lý lâm sàng – Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi đồng 2), cho biết nghiện game hiện nay đang trở thành vấn đề nhức nhối.

Theo bác sĩ Huy, nghiện game cũng giống như các hình thức nghiện khác. Người nghiện phụ thuộc hoàn toàn vào trò chơi, sống trong thế giới ảo và khi bị tách rời sẽ rơi vào trạng thái khó chịu, bực dọc, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Nghiện game nặng cũng khiến tâm lý phát triển lệch lạc, tin tưởng người lạ trên mạng hơn là người thân. Khi tìm kiếm sự công nhận, người đó dễ bị cuốn vào những lời khuyên sai lầm từ cộng đồng mạng, thậm chí thực hiện những “nhiệm vụ” nguy hiểm trong game hoặc trên các nhóm trực tuyến.

Bác sĩ Trần Quang Huy, khoa Tâm lý lâm sàng – Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi đồng 2). Ảnh: NVCC

“Hiện nay, có nhiều trào lưu hoặc nhiệm vụ livestream kỳ quặc, nguy hiểm như nằm cho xe cán qua, ăn quá nhiều đồ ăn trong thời gian ngắn, thức nhiều ngày liên tục… Người chơi chìm đắm trong thế giới ảo không còn phân biệt đúng - sai, thật - ảo. Họ xem đó như nhiệm vụ trong game và làm theo một cách mù quáng. Đây là biểu hiện nguy hiểm, có thể liên quan đến hoang tưởng hoặc rối loạn tâm thần phân liệt” – bác sĩ Huy chia sẻ.

Theo bác sĩ này, với đối tượng là trẻ em hay trẻ vị thành niên, khi nghiện game nặng thường muốn bỏ ăn, bỏ học, chỉ muốn ngồi trước máy tính. Trẻ thích cuộc sống ảo vì mang lại cảm giác an toàn, có thể chia sẻ mà không sợ lộ danh tính.

Theo ghi nhận của PV, nhiều game thủ ngồi chơi từ sáng đến tận khuya, mỗi ván thường kéo dài 20-40 phút. Ảnh: TRẦN MINH

Một số dấu hiệu rõ rệt ở người nghiện game nặng là trở nên lầm lì, ít nói, dễ cáu gắt, nóng nảy, không muốn tham gia những hoạt động từng yêu thích, né tránh bạn bè, gia đình và dành quá nhiều thời gian trên mạng. Nghiện game nặng có thể dẫn đến trầm cảm, khiến người trẻ thu rút, không muốn giao tiếp, không chia sẻ suy nghĩ.

Thủng dạ dày do nghiện game Bệnh viện Thống Nhất từng tiếp nhận bệnh nhân là thanh niên 19 tuổi bị thủng dạ dày nghiêm trọng do thường xuyên thức khuya chơi game và ăn uống thất thường. Khi thay đổi tâm lý thất thường, liên tục, cơ thể điều tiết sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Việc chơi game cũng dẫn đến tâm lý diễn biến phức tạp hơn, từ đó nguy cơ bị dạ dày cao hơn. Như vậy thức khuya, nhịn ăn hay nghiện điện thoại dễ gây viêm loét dạ dày nặng hơn, xuất huyết dạ dày, nguy cơ dẫn đến ung thư. Khi bị stress, ăn uống không điều độ, ăn thức ăn nhanh chế biến nhiều dầu mỡ, ít dinh dưỡng, thức khuya sẽ tăng yếu tố gây hại (tăng tiết axit) và giảm yếu tố bảo vệ (lớp nhầy của dạ dày giảm đi). Chính sự mất cân bằng này sẽ trở thành bệnh lý. Để phòng ngừa các bệnh về dạ dày, cần có lối sống lành mạnh; ăn uống điều độ; giảm thời gian ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại; tham gia các hoạt động thể dục thể thao. TS.BS HỒ HỮU ĐỨC, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất.