Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người: Ai chịu trách nhiệm? 21/04/2026 14:53

(PLO)- Trẻ dưới 14 tuổi không phải chịu TNHS, nhưng cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị truy cứu TNHS và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi trong việc quản lý, giám sát trẻ để dẫn đến hậu quả tai nạn chết người.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai chơi bóng trên vỉa hè, trong lúc chơi đã làm quả bóng lăn ra lòng đường. Đúng thời điểm này, một xe máy đi qua va trúng quả bóng, người điều khiển mất lái và ngã xe. Trong khu vực còn có người lớn, thậm chí có hành vi chuyền bóng trước khi xảy ra sự việc.

Theo thông tin từ fanpage Cục CSGT, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18-4, tại Tỉnh lộ 908 (đoạn qua xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long), bé trai sinh năm 2021 khi chơi bóng bên lề đường đã vô tình đá bóng văng ra giữa đường. Cùng lúc, ông N.T.H (sinh năm 1976) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau do chấn thương nặng.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi hành vi để trẻ đá bóng ra đường dẫn đến tai nạn chết người có dấu hiệu của tội danh nào và chế tài xử lý ra sao?

Quả bóng lăn ra đường khiến người đi xe máy mất lái, té ngã và tử vong. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết từ vụ việc trên, trách nhiệm pháp lý được đặt ra trên cả hai phương diện hình sự và dân sự, với cơ sở pháp lý cụ thể như sau:

Về trách nhiệm hình sự, việc xem xét xử lý dựa trên độ tuổi và hành vi của từng chủ thể. Đối với bé trai trực tiếp đá bóng, do chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Đối với cha, mẹ hoặc người trực tiếp giám hộ, pháp luật quy định nghĩa vụ trông nom, quản lý, giáo dục con cái. Trong trường hợp người lớn có mặt tại hiện trường, nhận thức được việc trẻ chơi bóng sát lề đường là nguy hiểm nhưng không ngăn chặn, để xảy ra hậu quả chết người, thì có thể bị xem xét là lỗi vô ý do cẩu thả, thể hiện hành vi thiếu trách nhiệm. Nếu cơ quan điều tra xác định có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi này và hậu quả xảy ra, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Về trách nhiệm dân sự, đây là trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Căn cứ khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ mà người gây thiệt hại có tài sản riêng thì sử dụng phần tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. Trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ thì cha, mẹ bồi thường phần còn thiếu.

Như vậy, trong tình huống này, trẻ dưới 15 tuổi gây thiệt hại, cha mẹ là người có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại bằng tài sản cá nhân. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Các khoản bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được xác định theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.