Vụ lý lịch tư pháp, 2 văn phòng chứng thực khống hơn 40.000 tờ tài liệu 21/05/2025 15:12

Liên quan vụ đưa nhận hối lộ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, VKSND Tối cao truy tố 4 bị can về tội nhận hối lộ, 14 bị can về tội đưa hối lộ và 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, cựu Giám đốc Trung tâm LLTP Hoàng Quốc Hùng giao cho tài xế cũ Phạm Quang Hậu làm đầu mối nhận dịch vụ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Thông qua việc này, ông Hùng và Phạm Quang Hậu nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Xuân Thọ (đại diện văn phòng giao dịch Công ty Luật Vicco) là người đưa hối lộ cho ông Hùng thông qua Phạm Quang Hậu. Bị can Thọ đã đưa hối lộ số tiền 23 tỉ đồng để được giải quyết cấp 28.728 Phiếu LLTP trái pháp luật.

Hai bị can Nguyễn Xuân Thọ (trái) và Phạm Quang Hậu

Bị thu hồi thẻ công chứng viên

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thọ còn liên quan đến hành vi chứng thực khống của 2 văn phòng công chứng.

Cụ thể, bị can Trương Thị Nga, bị can Lại Hồng Khánh được bổ nhiệm công chứng viên từ năm 2012. Bà Nga là trưởng văn phòng công chứng Trương Thị Nga, ông Khánh là công chứng viên hợp danh.

Tháng 10-2022, bà Nga bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Năm 2022, TAND quận Nam Từ Liêm xét xử vụ án và tuyên miễn hình phạt đối với bà Nga.

Tháng 5-2023, bà Nga bị Sở Tư pháp Hà Nội thu hồi thẻ công chứng viên. Văn phòng đổi tên thành Văn phòng công chứng Lại Khánh nhưng bà Nga vẫn là người quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng.

Năm 2019, do quen biết từ trước, bị can Nguyễn Xuân Thọ đến văn phòng công chứng Trương Thị Nga chứng thực một số tài liệu để đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP.

Tại đây, ông Thọ đã thỏa thuận với bà Nga về việc chứng thực tài liệu mà chỉ có bản chụp, không có bản chính hoặc chỉ có thông tin mà Thọ gửi.

Đến năm 2022, ông Thọ tiến thêm một bước đề nghị bà Nga ký khống sẵn tên công chứng viên trên giấy A4 trắng, không có nội dung và đóng dấu.

Những đề nghị này bà Nga đều đồng ý và thực hiện. Khi bà Nga không có ở văn phòng, bị can Lại Hồng Khánh ký sao y, chứng thực các tài liệu hoặc ký khống chữ ký của công chứng viên trên giấy A4 trắng.

Những tờ giấy ký khống được giao cho nhân viên của Thọ mang về để Thọ sử dụng in ảnh hộ chiếu, CMND, CCCD đè lên nhằm hợp thức việc sao y bản chính.

Sau khi nhận tiền, bà Nga không nhập quỹ, không vào sổ sách kế toán của Văn phòng mà sử dụng cá nhân và chi bồi dưỡng cho ông Khánh mỗi lần từ 500 đến 1 triệu đồng.

CQĐT xác định, từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2023, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác, bà Nga, ông Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Hai bị can chứng thực khống, ký xác nhận khống và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga và Văn phòng công chứng Lại Khánh trên 34.503 tài liệu. Bà Nga trực tiếp ký 24.727 tài liệu, bà Khánh trực tiếp ký 9.776 tài liệu để Nguyễn Xuân Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP.

Hai bên thỏa thuận, bà Nga thu 5.000 đồng đối với mỗi tờ tài liệu chứng thực, thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Bà Nga hưởng lợi 162 triệu đồng, ông Lại Hồng Khánh hưởng lợi 10 triệu đồng.

Chứng thực khống trên giấy trắng

Bị can Lương Minh Sơn là nhân viên nghiệp vụ tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm. Từ năm 2017, bị can Sơn không thường xuyên làm việc tại trụ sở Văn phòng mà làm việc tại trụ sở Công ty Luật TNHH Vicco với vị trí phó giám đốc.

Trong thời gian học lớp công chứng viên tại Học viện Tư pháp, Lương Minh Sơn quen biết với bị can Nguyễn Xuân Thọ và cho Thọ làm đại diện Văn phòng Công ty Luật Vicco.

Khoảng năm 2019, khi đến chứng thực tài liệu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Thọ nhờ ông Lương Minh Sơn chứng thực một số tài liệu mà không có bản chính mà chỉ đưa ảnh chụp bản chính hoặc nội dung mà Thọ soạn sẵn.

Đến năm 2020, Thọ thỏa thuận với ông Sơn cung cấp các tờ giấy A4 trắng đã ký, đóng dấu sẵn của công chứng viên để Thọ về in đè ảnh chụp là CCCD, CMND hoặc hộ chiếu để đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP.

Những việc này, ông Sơn đều trao đổi lại với bị can Vũ Nam, công chứng viên tại Văn phòng. Sau đó, ông Nam ký sao y không có bản chính đối chiếu, chứng thực chữ ký nhưng không có mặt khách hàng, ký khống vào giấy A4 trắng.

Tổng cộng, từ tháng 1-2029 đến tháng 3-2023, bị can Vũ Nam đã ký chứng thực khống trên 7.280 tài liệu để ông Sơn đóng dấu Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm.

Về giá tiền, ông Sơn thỏa thuận với Thọ mức giá 5.000 đồng một tờ tài liệu. Với mức giá này, ông Sơn đã nhận hơn 36 triệu đồng, ông Sơn giữ lại 18,4 triệu đồng, ông Nam hưởng lợi 18 triệu đồng.