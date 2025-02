Vụ nhiều xe ô tô nổ lốp: Yêu cầu nhà thầu xử lý ngay khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 07/02/2025 18:09

Liên quan đến việc nhiều ô tô nổ lốp do khe co giãn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn bị bung, chiều 7-2, trao đổi với PLO, ông Lê Thắng-Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết đã yêu cầu nhà thầu cử cán bộ trực tiếp vào hiện trường để khắc phục sự cố, bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn.

“Hiện nhà thầu đã có mặt ở hiện trường và đang tiến hành các bước khắc phục sự cố”- ông Thắng nói.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn tăng cao, trong đó có cả các phương tiện trọng tải lớn làm cho bu lông khe co giãn bị lỏng và bật lên. Xe di chuyển trên đường chạm vào các bu lông này sẽ gây nổ.

Khe co giãn bị bật lên khỏi mặt đường trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống, Thanh Hóa khiến nhiều ô tô nổ lốp. Ảnh: Đ.T

Thực tế, trong quá trình bảo trì dự án, nhà thầu phải kiểm tra trên tuyến mỗi tháng một lần, nếu phát hiện sự cố ở khe co giãn phải xử lý ngay bằng cách siết lại các bu lông. Tuy nhiên, để sự cố trên xảy ra cho thấy nhà thầu chưa làm hết trách nhiệm.

“Vì vậy, chúng tôi yêu cầu đợt này các nhà thầu phải khắc phục triệt để. Trường hợp chậm trễ Ban Quản lý dự án sẽ thuê nhà thầu khác thực hiện công tác trên…”- ông Thắng nhấn mạnh.

Vị trí khe co giãn bị hư được camera hành trình ô tô ghi lại. Ảnh: Đ.T

Về phương án xử lý, Ban quản lý dự án 2 và nhà thầu đã tham khảo ý kiến các chuyên gia đầu ngành. Theo đó, có thể xem xét hàn cố định các vị trí này.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 2 cũng có văn bản yêu cầu các nhà thầu thi công đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn rà soát tổng thể các hạng mục, trong đó lưu ý đến các vị trí khe co giãn, bảo đảm an toàn, chất lượng tuyệt đối cho người và các phương tiện lưu thông.

Như PLO đưa tin, khoảng 17 giờ 40, chiều 6-2, tài xế Bùi Quang Đề, quê Thái Bình, lái ô tô chạy trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn hướng Nam Bắc, khi đến xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) xe bị nổ hai lốp bên phải.

Ông Đề xuống xe kiểm tra thì phát hiện khe co giãn trên cao tốc bị bung bật. Tại thời điểm đó còn có 3 xe ô tô khác khác cũng bị thủng lốp khi đi qua khe co giãn bị bung bật.