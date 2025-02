Khe co giãn bung, hàng loạt xe ô tô nổ lốp trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 07/02/2025 12:46

(PLO)- Khe co giãn bung, bật lên khỏi mặt đường trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống, Thanh Hóa khiến nhiều ô tô nổ lốp.

Sáng 7-2, trao đổi với PLO đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn xác nhận vào chiều tối qua (6-2) khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa bị bung, bật lên khỏi mặt đường khiến nhiều ô tô nổ lốp.

Hình ảnh bung khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn được camera hành trình ghi lại.

Cũng theo đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, sự cố bung bật khe co giãn trên cao tốc là do thời tiết thay đổi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã cử lực lượng khắc phục để đảm bảo an toàn cho các xe ô tô lưu thông; đồng thời cử lực lượng kiểm tra trên toàn tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Hình ảnh bung khe co giãn trên Quốc lộ 45 - Nghi Sơn được camera hành trình ghi lại.

Khi được hỏi về việc đơn vị có kiểm tra tuyến đường thường xuyên hay không, vị đại diện khẳng định: “Hàng ngày, hàng tuần, đơn vị đều cắt cử lượng lượng kiểm tra trên toàn tuyến với nhiều hạng mục khác nhau nhằm đảm bảo an toàn giao thông”.

Hiện đơn vị đã báo cáo cụ thể đến Ban quản lý dự án 2, Bộ GTVT chỉ đạo các bên liên quan sớm rà soát sửa chữa các vị trí khe co giãn bị hư hỏng vì trách nhiệm bảo hành tuyến cao tốc đang thuộc Ban quản lý dự án 2.

Khe co giãn bị bật lên khỏi mặt đường trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống, Thanh Hóa khiến nhiều ô tô nổ lốp.

Sau sự cố, đại diện nhà thầu sẽ làm việc với chủ phương tiện bị thiệt hại để có chính sách hỗ trợ việc sửa chữa. Tuy nhiên, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn hiện nay chưa thu phí nên vấn đề này khó xử lý.

Bánh xe trước ô tô của ông Bùi Quang Đề nổ lốp, bung vành sau khi cán qua khe co giãn trên Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Trước đó, theo phản ánh của ông Bùi Quang Đề (ngụ Thái Bình), khoảng 17g40 chiều ngày 6-2, ông điều khiển ôtô biển số 17A-45xx trên cao tốc theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Khi xe ô tô lưu thông đến Km341+080, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa thì bất ngờ gặp sự cố nổ cả 2 lốp xe, may mắn không gây ra tai nạn. Ông Đề xuống xe kiểm tra thì phát hiện khe co giãn trên cao tốc bị bung bật. Tại thời điểm đó còn có 3 xe ô tô khác khác bị thủng lốp khi đi qua khe co giãn bị bung bật.