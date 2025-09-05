Vụ ông Lưu Tú Bảo: Toà án Mỹ xem xét yêu cầu dẫn độ người tên 'Bao Tu Luu' sang Úc 05/09/2025 11:10

(PLO)- Toà án ở Mỹ đang xem xét yêu cầu dẫn độ của Úc về một người đàn ông tên là Bao Tu Luu với tội danh nhập khẩu 78 kg ma tuý vào Úc.

Theo trang Tin tức An toàn Công cộng San Francisco (San Francisco Public Safety News), một người đàn ông bị cáo buộc cầm đầu một đường dây phân phối ma tuý toàn cầu đã ra hầu tòa liên bang ở San Francisco hôm 30-6 và đối mặt nguy cơ bị dẫn độ sang Úc.

Các công tố viên Mỹ cho biết người đàn ông, tên là Bao Tu Luu, đang bị nhà chức trách ở Melbourne (bang Victoria, Úc) truy nã với cáo buộc âm mưu nhập lậu 178 kg ma tuý vào Úc trong các năm 2016 và 2017.

Hồ sơ đệ trình tại Toà án liên bang khu vực Bắc California, Bao Tu Luu còn được biết với tên Chris Luu hoặc Big Brother, BB.

Hình ảnh người đàn ông tên là Bao Tu Luu. Ảnh: San Fran­cisco Pub­lic Safety News

Theo các công tố viên, thập niên qua, người đàn ông này đã sống phần lớn tại Việt Nam và bị bắt giữ vào đầu năm nay sau khi đến Khu vực Vịnh (Mỹ) để dự một đám tang.

Trợ lý Công tố viên Mỹ Maureen Bessette nói với một thẩm phán liên bang rằng ông Luu bị Cảnh sát Liên bang Úc cho là “người giám sát và cầm đầu” của một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, người đã chỉ đạo hoạt động buôn bán ma túy vào Úc.

Theo bà Bessette, ông Luu đã liên hệ với các đồng phạm ở Úc, Canada, Colombia, Panama và Việt Nam để buôn lậu ma túy. Người này có các mối liên hệ cấp cao trong một băng đảng ma túy Colombia mà được cho đang hợp tác, quan hệ thân thiết với các quan chức chính phủ tham nhũng và công nhân bốc xếp ở cảng.

Theo thẩm phán Bessette, tổ chức này đã bị các mật báo viên bí mật của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) thâm nhập.

Một đơn kiện được giải mật hồi cuối tháng 6 tiết lộ rằng các công tố viên Úc cho biết họ có “nhiều tin nhắn” được trao đổi giữa ông Luu và đồng phạm, trong đó cho thấy ông Luu có vai trò cầm đầu đường dây tội phạm. Kèm theo đó là hình ảnh các bánh cocaine và chi tiết về các container vận chuyển nơi chúng được cất giấu.

Ông Luu đã sử dụng các dịch vụ nhắn tin mã hóa SkyECC và Cypher Elite để liên lạc với đồng phạm, bao gồm cả mật báo viên bí mật của cảnh sát Úc, với các biệt danh như “ShutTheFuckUp” và “SlaughterNine”.

Các công tố viên cho biết 100 kg ma túy đầu tiên mà ông Luu tìm cách nhập vào Úc đã bị các đầu mối tại cảng ở Panama “chiếm đoạt” vào năm 2016. Một chuyến hàng tiếp theo gồm 78 kg cocaine đã đến nơi nhưng ngay lập tức bị cảnh sát AFP ở Melbourne thu giữ, cùng hơn 380.000 USD tiền mặt.

Vụ án hiện do Thẩm phán Mỹ Thomas Hixson phụ trách.

Tại phiên điều trần ngày 28-8, Thẩm phán Hixson đã ấn định lịch điều trần tiếp theo vào ngày 29-1-2026. Trong thời gian này, tòa án đã nhận được hồ sơ dẫn độ do chính phủ Úc cung cấp.

Trong hồ sơ yêu cầu dẫn độ, ký vào ngày 15-7, Bộ trưởng Tư pháp Úc Michael Rowland, thay mặt chính phủ Úc, yêu cầu dẫn độ Bao Tu Luu, người bị cáo buộc tại Úc, với tội danh âm mưu nhập khẩu một số lượng thương mại chất ma túy bị kiểm soát qua biên giới trái với các điều khoản 11.5(1) và 307.1(1) của Đạo luật Hình sự năm 1995.

Bên công tố Úc cáo buộc rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2016 đến tháng 6-2017, ông Luu đã cấu kết với Minh Tan LE, Steven Truong, Van Hieu LE, Barry HO và những người khác (đồng phạm) để nhập khẩu khoảng 78 kg cocaine, dự kiến sẽ được vận chuyển bằng container đường biển từ Nam Mỹ đến Úc, cụ thể là đến Cảng Melbourne, Úc, vào ngày 26-6-2017.