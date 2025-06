VWS tổ chức tập huấn an toàn mùa mưa cho người lao động

Là một trong những doanh nghiệp luôn chú trọng đến quyền lợi và sức khỏe người lao động, liên tục nhiều năm qua, VWS không ngừng tổ chức các hoạt động gắn liền với an toàn sức khỏe và an toàn lao động nghề nghiệp.

Tại buổi tập huấn, ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS - cho biết việc tổ chức buổi tập huấn ngay vào thời điểm mùa mưa không chỉ là một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân viên, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống và sức khỏe của toàn thể người lao động tại VWS.

Theo ông David Dương, đây là một phần trong sự cam kết của VWS về việc không ngừng cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. “Chúng tôi mong muốn mỗi công nhân viên không chỉ hiểu và áp dụng những biện pháp bảo vệ sức khỏe, mà còn có kỹ năng giúp đỡ người khác. Điều này không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà là bảo vệ cho gia đình, cho đồng nghiệp và chung tay nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng”, ông David Dương nói.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS David Dương nhìn nhận với sự nỗ lực của tất cả mọi người, từ lãnh đạo đến từng công nhân viên, VWS sẽ không chỉ là một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn là một cộng đồng khỏe mạnh. “Tôi rất mong rằng mỗi công nhân viên sẽ coi đây là cơ hội để học hỏi, chia sẻ và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và gia đình và những người xung quanh”, ông David Dương chia sẻ.

VWS đã mời TS.BS Lê Văn Nhân - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đến chia sẻ những kiến thức thiết thực liên quan đến kỹ năng an toàn trong mùa mưa.

TS.BS Nhân cho biết, mùa mưa là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người lao động, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời. Chương trình tập huấn này là điều hết sức cần thiết, cung cấp những kiến thức cơ bản giúp họ nhận diện và phòng tránh nguy cơ bằng những biện pháp đơn giản, hiệu quả.

Thông qua buổi tập huấn, TS.BS Nhân đánh giá cao VWS trong việc luôn tiên phong và nghiêm túc trong công tác đào tạo và chăm lo cho sức khỏe người lao động. Việc triển khai các chương trình này một cách bài bản là vô cùng quan trọng và đáng quý.

Có mặt từ rất sớm và chăm chú theo dõi suốt buổi tập huấn, bà Trần Thị Lợi (61 tuổi), công nhân đã có 18 năm gắn bó với VWS bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của công ty. “Trong suốt thời gian làm việc tại đây, công ty luôn chăm lo chu đáo cho đời sống công nhân viên: từ lương, thưởng lễ tết, khám sức khỏe, du lịch, cho đến đào tạo những kiến thức để bảo vệ sức khỏe... Nhờ đó, chúng tôi luôn yên tâm làm việc, cuộc sống gia đình ổn định”, bà Lợi nói.

