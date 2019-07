Cậu học trò mê bóng đá giành giải vàng toán quốc tế

Nguyễn Thuận Hưng, cựu học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) từ nhỏ đã đam mê, có năng khiếu về toán, cậu cũng đam mê thể thao, nhất là bóng đá.

Hai anh em cùng mê toán

Tại căn nhà kiểu biệt thự nằm trong con ngõ ở làng hoa Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng), anh Nguyễn Ngọc Hà, cha chàng trai vừa giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế đon đả mời khách vào nhà. “Mấy nay cháu nó bận gặp gỡ bạn bè, cả nhóm lại vừa kéo nhau tới nhà cô giáo” – anh Hà nói.

Vợ chồng anh Hà có hai cậu con trai, Hưng là con lớn, cậu em trai kém anh bốn tuổi. Anh Hà cho biết từ nhỏ Hưng luôn đam mê môn cờ vua. “Năm cháu ba tuổi tôi dạy cháu đánh cờ vua, được ông ngoại tặng cho bộ bàn cờ cháu ôm khư khư, gặp ai cũng gạ đánh” – anh Hà kể.



Nguyễn Thuận Hưng chia sẻ ngoài môn toán, bóng đá cũng là đam mê từ nhỏ của cậu.

Anh Hà khoe từ nhỏ Hưng học rất nhàn, thời gian dành cho việc học không nhiều, bố mẹ luôn định hướng cho con dành thời gian chơi. Học tới năm lớp 2, cô giáo thấy Hưng có thể hiện năng khiếu toán học nên đã để tâm vun đắp rồi đưa vào đội tuyển. Hưng thường giải các bài trên báo, rất nhiều bài giải đăng báo. Cuối cấp học tiểu học, Hưng đã giành giải nhì toán quốc gia. Tới khi học cấp 2, cậu lại giành giải nhì toán máy tính cầm tay, giải nhì lý cấp thành phố. Hết cấp 2 Hưng được vào thẳng cấp 3, tại kỳ thi vào trường chuyên Trần Phú cậu giành vị trí thủ khoa.

"Những năm học cấp 3 cháu luôn đứng “tốp” ở chuyên toán Trần Phú, thầy chủ nhiệm cứ âm thầm bồi dưỡng. Năm lớp 10, Hưng vô địch cuộc thi toán Nga mở rộng. Năm học lớp 11 cháu tham gia đội tuyển, giành được giải 3 toán quốc gia"- Anh Hà không giấu niềm tự hào.

Anh Hà cho biết thêm, cậu em trai Hưng là Nguyễn An Thịnh năm nay lên lớp 9 Trường THCS Chu Văn An vừa rồi cũng vừa giành giải nhì cuộc thi toán quốc tế Hà Nội mở rộng. Cũng như anh, cậu bé An Thịnh cũng mê môn toán, cậu tự đăng ký các cuộc thi toán học trên mạng và giành nhiều giải thưởng.

Trước kỳ thi vẫn đá bóng

Chàng trai giành giải vàng toán quốc tế cao gầy, áo phông (thun) cộc tay, bước vào nhà rụt rè chào khách. “Cháu vừa cùng các bạn lớp chuyên toán tới chơi nhà cô giáo dạy văn về” – Hưng nói.

Mấy hôm nay, sau khi được TP Hải Phòng trao thưởng số tiền 500 triệu đồng, cậu cựu học sinh chuyên toán trường chuyên Trần Phú luôn bận rộn với các cuộc gặp gỡ bạn bè, thày cô cùng các trận bóng. Hưng cho biết ngoài toán học, bóng đá là môn thể thao cậu đam mê nhất. Từ nhỏ cậu đã được cha đưa ra sân làm quen với trái bóng.

Trước kỳ thi quốc gia một tuần, Hưng cùng đội bóng “liên quân” của mình vẫn căng mình đá giải của trường. “Thầy giáo cháu cứ lo cận ngày thi mà cứ bóng banh sợ ảnh hưởng kết quả” – Hưng kể. Những đội bóng liên quân của Hưng đã giành chức vô địch của trường chuyên Trần Phú trước ngày cậu đi bước vào kỳ thi quốc gia.



Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, tặng hoa cho Hưng trong buổi trao thưởng cho cậu và các thầy cô

Hôm Hưng tham dự kỳ thi quốc gia ở Hà Nội, cha mẹ thầy cô sốt sắng đứng ngoài tường rào chờ ngóng, tới khi cậu bước ra tươi cười mọi người mới thở phào. Hưng cho hay hôm lên máy bay cùng đội tuyển Việt Nam sang vương quốc Anh bước vào cuộc thi quốc tế, cậu chỉ tâm niệm cố gắng hết sức. “Buổi thi đầu cháu làm bài không xuất sắc lắm nhưng qua buổi thi thứ hai cháu làm trọn vẹn nên cũng đoán được điểm sẽ cao” – Hưng nói. Tối hôm có kết quả, cả nhóm đang ngồi chơi trong phòng biết tin mình giành huy chương vàng, cậu bé cũng đã nhảy lên xúc động.

“Vợ chồng tôi thao thức chờ đợi. Lúc 4 giờ 30 sáng thầy chủ nhiệm gọi điện báo kết quả, tôi vội gọi ông bà của cháu thì thấy ông bà đã dậy, biết tin vui hai ông bà lặng đi vì mừng” – anh Hà ngồi cạnh nói thêm vào.

Chia sẻ về thành công của mình, Hưng cho hay kết quả của em có được là nhờ thầy cô vun đắp, nhất là thầy chủ nhiệm bề ngoài luôn tỏ ra “lạnh lùng” nhưng luôn để mắt tới học trò của mình. Hưng kể ấn tượng của em với thầy Thịnh chủ nhiệm lớp chuyên toán là ngay buổi đầu đi học cấp 3, Hưng trốn học ra ngoài chơi bóng rổ, thầy bắt viết kiểm điểm. Sau đó, người thầy bề ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng ấy thi thoảng lại giao bài toán khó đánh đố cậu học trò của mình.