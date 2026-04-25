Thủ tướng: Sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục không đạt chuẩn 25/04/2026 12:33

Sáng 25-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết các vướng mắc của ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Nhận diện rõ những hạn chế và điểm nghẽn

Báo cáo tại cuộc làm việc, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết thời gian qua, Bộ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, trình Quốc hội ban hành 4 luật, 4 nghị quyết và trình Chính phủ ban hành 9 nghị định.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non từ 3-5 tuổi được quan tâm thực chất. Điểm nhấn quan trọng là quyết định áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 nhằm bảo đảm đồng bộ về nội dung và phương pháp.

Ngành giáo dục cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với 102 ngành công nghệ chiến lược và 92 chương trình tài năng, đồng thời thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về cơ sở hạ tầng, ngành ưu tiên xây dựng 229 trường phổ thông liên cấp nội trú vùng biên giới. Trong đó, 108 trường khởi công năm 2025 dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2026; 121 trường khởi công ngày 19-3-2026 dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2027. Bộ cũng đã đề xuất cắt giảm vượt 5/5 chỉ tiêu thủ tục hành chính theo yêu cầu trung ương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục, tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại.

Số lượng văn bản, đề án chưa hoàn thành còn khá lớn; tiến độ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp diễn ra chậm. Việc số hóa dữ liệu và tái cấu trúc thủ tục hành chính toàn ngành gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương, thiếu trường lớp, cơ sở vật chất chưa đồng bộ vẫn tiếp diễn. Bộ sách giáo khoa chất lượng còn hạn chế và việc đào tạo nghề ở nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu của những bất cập này là do yếu tố chủ quan, bao gồm nhận thức chưa đầy đủ, quyết tâm chính trị chưa cao, phối hợp liên ngành thiếu hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Sắp xếp mạng lưới và hoàn thiện thể chế

Để khắc phục các tồn tại, Thủ tướng định hướng Bộ GD&ĐT cần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng thể chế, cần quán triệt nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì; khi trình luật phải kèm theo dự thảo nghị định hướng dẫn, kiên quyết không để chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Ngành giáo dục cũng cần chú trọng tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở không đạt chuẩn. Đối với giáo dục phổ thông, phải bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, chuẩn bị an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đẩy mạnh đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Ở bậc đại học và học nghề, cần tập trung đào tạo nhân lực gắn với công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Thủ tướng yêu cầu đôn đốc các địa phương bố trí đủ biên chế giáo viên, hoàn thiện chính sách tiền lương đặc thù cho nhà giáo vùng sâu vùng xa và khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Thủ tướng nhấn mạnh các định hướng quan trọng thời gian tới. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4-2026, trọng tâm là xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ.

Bộ GD&ĐT phải tập trung trình ban hành ngay các văn bản chậm tiến độ, bao gồm Nghị định miễn phí sách giáo khoa, lộ trình miễn học phí, nghị định về quỹ học bổng quốc gia và khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời, hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng các trường đại học lớn ở Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo uy tín.

Đối với quý II-2026, Bộ phải khẩn trương trình Nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính trong giáo dục nghề nghiệp và đại học, quy định đào tạo tiến sĩ toàn thời gian và Chiến lược phát triển đại học. Về hệ thống trường nội trú biên giới, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn lực, hoàn thiện cơ chế vận hành và bảo đảm tiến độ thi công.

Đối với kiến nghị bổ sung biên chế giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tập trung chỉ đạo giải quyết, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết liệt, sâu sát hơn nữa để tháo gỡ điểm nghẽn cho toàn ngành.