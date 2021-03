Công bố lịch thi Kiểm tra năng lực của Trường Đại học Quốc Tế

Chiều 10-3, Trường ĐH Quốc Tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin về kỳ thi Kiểm tra năng lực do nhà trường tổ chức năm 2021.



Theo nhà trường, đây là kỳ thi được trường tổ chức từ năm 2017, nhằm hướng tới việc đánh giá dựa trên thế mạnh của thí sinh. Thí sinh được lựa chọn môn thi sở trường của mình, được đánh giá đúng năng lực thực tế và nội dung đề thi gói gọn trong kiến thức chương trình THPT. Đồng thời, kỳ thi cũng tạo thêm cơ hội để thí sinh trúng tuyển vào trường.

Kỳ thi này dành cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT.



Thí sinh dự thi trong một đợt Kiểm tra năng lực tại Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PHẠM ANH

Về thời gian, thời gian bắt đầu đăng ký từ ngày 1-4 đến 29-4. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, qua trực tuyến hoặc bưu điện. Lệ phí là 100.000 đồng/môn thi.

Các em sẽ nhận giấy báo thi từ ngày 11-5 đến 20-5. Và ngày thi sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 29 và 30-5-2021.

Trong đó, ngày 29-5, buổi sáng thi hai môn bắt buộc gồm Toán và Tư duy Logic. Buổi chiều là môn tự chọn, Vật lý hoặc Sinh học.

Ngày 30-5 (chủ nhật), buổi sáng thi môn tự chọn tiếng Anh, buổi chiều cũng thi môn tự chọn là Hóa học.

Về nội dung thi, TS Huỳnh Khả Tú, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học của trường, cho biết nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình THPT và chú trọng kiến thức năm lớp 12. Tất cả các môn thi dưới hình thức thi trắc nghiệm bằng tiếng Việt (trừ môn thi Tiếng Anh).

“Thí sinh không cần giỏi toàn diện, chỉ cần tập trung vào thế mạnh cá nhân thông qua bài thi theo môn tự chọn trong các môn Vật lý, Sinh học, Hóa học hoặc Tiếng Anh cùng với hai môn bắt buộc là Toán và Tư duy Logic. Thí sinh được đánh giá dựa trên năng lực vận dụng kiến thức, năng lực tính toán giải quyết vấn đề, tư duy logic, năng lực suy luận và sáng tạo, đánh giá kiến thức tự nhiên, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ” – TS Tú chia sẻ.



Cấu trúc từng môn thi.

Về cách tính điểm, điểm các môn thi tính theo thang điểm 100. Điểm các môn thi bắt buộc và tự chọn có hệ số bằng nhau (hệ số 1). Câu trả lời đúng được tính điểm, sai không bị trừ điểm. Các câu hỏi có điểm bằng nhau.

Riêng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được tính theo Quy định của Bộ GD&ĐT (quy về thang điểm 100).

Về xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi (hai môn bắt buộc và một môn tự chọn). Điều kiện xét tuyển là điểm xét tuyển không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ 180 trở lên.

Việc xét tuyển sẽ theo nguyên tắc thí sinh được xếp thứ tự theo điểm xét tuyển (từ cao xuống thấp) và sẽ được chọn trúng tuyển cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp có nhiều thí sinh điểm xét tuyển bằng nhau và hết chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tiêu chí phụ là điểm môn Toán (bắt buộc), kết quả quá trình học THPT.

Được biết, năm nay, nhà trường dành 20-50% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức tuyển sinh bằng xét kết quả từ kỳ thi Kiểm tra năng lực này.