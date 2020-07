Gấp rút chuẩn bị thi THPT giữa mùa dịch COVID-19

Tổ chức thi trong điều kiện dịch COVID-19 Kỳ thi vẫn diễn ra trong các ngày từ 8-8 đến 10-8 tại tất cả tỉnh, TP trên cả nước. Bộ GD&ĐT đã xây dựng các phương án chỉ đạo tổ chức thi trong điều kiện dịch COVID-19. Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại TS theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho TS. Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả TS, thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và các khu vực chấm thi. Bộ GD&ĐT