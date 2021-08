Các điểm an sinh xã hội hoạt động hết công suất Từ ngày 21-8, UBND TP Thủ Đức đã lập 68 điểm an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ thực phẩm cho người dân trên địa bàn. Hiện, tại phường Hiệp Phú có 2 điểm an sinh xã hội để hỗ trợ dân. UBND phường cho biết trong thời gian tới, người dân khó khăn có nhu cầu về nhu yếu phẩm, phường sẽ ưu tiên phân bổ từ nguồn này trước cho người dân sử dụng. Với những mặt hàng mà người dân yêu cầu không có tại điểm an sinh xã hội, phường sẽ đi mua giùm và trao tận nhà cho người dân. Cùng đó, lực lượng quân đội được tăng cường về phường cũng sẽ tham gia vào công tác vận chuyển các trường hợp cấp cứu về y tế và nhiều phần việc khác. Tại điểm tiếp nhận an sinh xã hội khẩn cấp, khu phố 2, 3, 4 số 19 đường Linh Trung, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, phường bố trí 2 cán bộ ngồi trực điện thoại tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ của người dân. Sau khi tiếp nhận các cuộc gọi cần hỗ trợ, lực lượng chức năng gồm bộ đội, dân quân, cán bộ khu phố xuống tận nhà dân trao phần thực phẩm gồm 5kg gạo, nước mắm, dầu ăn, sữa, ngũ cốc. Người dân nào có nhu cầu hỗ trợ thêm rau, củ, quả thì lực lượng chức năng sẽ bổ sung thêm. Đợt này, UBND phường Linh Trung đã chuẩn bị 3.900 phần quà, mỗi suất sẽ đảm bảo cho một hộ dân ăn trong 5 ngày. Phường công khai số điện thoại cán bộ trực tại các điểm an sinh xã hội khẩn cấp đặt tại khu phố để người dân khó khăn liên hệ nhận hỗ trợ.