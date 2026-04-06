Xác minh nhóm người cản trở CSGT làm nhiệm vụ tại Bình Chánh 06/04/2026 16:57

(PLO)- Công an xã Bình Chánh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

Ngày 6-4, Công an xã Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nhóm người có hành vi cản trở lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Xác minh nhóm người cản trở CSGT làm nhiệm vụ tại Bình Chánh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người có dấu hiệu chống đối lực lượng chức năng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra gần khu vực chợ Hưng Long, xã Bình Chánh.

Theo hình ảnh từ clip, khi hai cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, một nhóm gồm hai người đàn ông và một phụ nữ đã có hành vi cản trở. Một người đàn ông bị CSGT khống chế nhưng giằng co, dùng tay phản kháng; khi một cán bộ khác đến hỗ trợ thì bị hai người còn lại ngăn cản.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai cán bộ trong clip thuộc Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM.

Theo xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông trong nhóm vi phạm nồng độ cồn. Sau khi làm việc, người này rời đi nhưng sau đó quay lại khu vực tổ công tác để xin nhận lại chìa khóa do cho rằng đã bỏ quên, từ đó phát sinh sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.