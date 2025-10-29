Xác minh video cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại 29/10/2025 13:49

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ video cô gái buông tay khỏi vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, để xe tự chạy trên đường.

Ngày 29-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã làm việc với người đăng tải video một cô gái buông vô lăng, ngồi lướt điện thoại, để ô tô chạy tự do trên đường.

Cô gái buông vô lăng, để ô tô tự chạy trên đường. Ảnh chụp màn hình

Quá trình làm việc, người đăng video cho rằng đã tải video trên mạng xã hội về đăng lại nhưng không nhớ đã tải ở trang nào.

Hiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm để làm rõ vụ việc.

Trước đó, một cô gái ở Đắk Lắk đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh một cô gái (đeo khẩu trang, đội mũ), điều khiển ô tô lưu thông trên đường.

Video cô gái buông vô lăng, lướt điện thoại khi ô tô đang chạy trên đường.

Trong quá trình đó, cô gái bất ngờ buông hai tay khỏi vô lăng và lướt điện thoại dù có nhiều xe đang lưu thông ngược chiều.

Ngay sau đó, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video nói trên kèm theo nhiều bình luận bày tỏ bức xúc.

Có nhiều bình luận cho rằng việc cô gái buông vô lăng ô tô, lướt điện thoại khi tham gia giao thông là xem thường tính mạng của người khác.