Xác minh người đàn ông đi xe máy thả 2 tay ở Nha Trang 06/09/2025 17:50

(PLO)- Một người đàn ông có hành động “biểu diễn” đi xe máy thả 2 tay trên đường phố thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 6-9, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả hai tay trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa, chạy trên đường Trần Phú.

Khi đến đoạn Công viên Phù Đổng, phường Nha Trang, người này buông cả 2 tay và ngả người ra sau, trong khi xe vẫn di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc vì hành động của người này rất dễ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông xung quanh.