Xe cứu hộ gây tai nạn rồi lao vào gốc cây ven đường 19/10/2025 09:56

(PLO)- Sau khi gây tai nạn, xe cứu hộ chạy thêm 100m lao vào một gốc cây ven quốc lộ 26, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk rồi mới dừng lại.

Ngày 19-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên quan xe cứu hộ xảy ra trên địa bàn.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, gần 4 giờ sáng nay (19-10), ông Đỗ Phú H (39, tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), điều khiển ô tô cứu hộ 60C-150.92 lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng từ Đắk Lắk đi Khánh Hòa.

Khi qua địa phận phường Tân Hòa, ô tô do ông H điều khiển đã va chạm với ô tô tải 47C- 263.01 đi cùng chiều phía trước.

Các phương tiện hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: C.A

Sau khi va chạm ô tô 47C-263.01 va chạm tiếp với xe ô tô tải 98H-027.51 đang lưu thông trên quốc Lộ 26 theo hướng ngược lại.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, cả ba phương tiện bị hư hỏng nặng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do xe cứu hộ 60C-150.29 không chú ý quan sát. Sau va chạm, xe cứu hộ 60C-150.29 mất phanh chạy thêm 100m thì lao vào cây bên phải mới dừng lại được.