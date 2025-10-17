Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn làm 1 người tử vong 17/10/2025 15:24

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 17-10, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang truy tìm tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 39 ngày 12-10, trên tỉnh lộ 9 đoạn qua thôn 13, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 47K1-352.20 với một ô tô chỗ (chưa rõ biển số, người điều khiển).

Hình ảnh ô tô liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong ở xã Krông Bông. Ảnh: C.A

Sau tai nạn, người đi xe máy là ông NH (45 tuổi, ngụ xã Krông Bông) tử vong, tài xế ô tô lái xe rời khỏi hiện trường.

Bước đầu cơ quan công an xác định ô tô liên quan vụ tai nạn có màu trắng, mang nhãn hiệu KIA Soluto, bị hư hỏng một số bộ phận cản trước bên trái.

Video ghi lại cảnh ô tô rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn nói trên đến trình diện ngay để làm việc.

Đồng thời, công an đề nghị người nào biết thông tin liên quan đến phương tiện trên liên hệ, báo tin đến điều tra viên Trương Ngọc Trung- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, qua số điện thoại 0943350505.