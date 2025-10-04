Xe cứu thương va chạm với ô tô tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 04/10/2025 13:04

(PLO)- Vụ va chạm giữa xe cứu thương và ô tô tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến giao thông ùn ứ, tài xế xe cứu thương bị chấn thương nặng.

Khoảng 5 giờ 40 sáng 4-10, trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua xã Thạnh Đức (tỉnh Tây Ninh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương 71A-23752 và xe tải 51D-96398, khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, hai phương tiện đang di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi miền Tây, khi đến Km22+750 thì va chạm mạnh. Cú va chạm khiến xe tải lật ngang chắn một phần làn đường, còn xe cứu thương bị biến dạng phần đầu.

Xe tải bị lật ngang nằm dọc theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: VT

Tài xế xe cứu thương bị kẹt cứng trong cabin, được lực lượng chức năng và người dân phối hợp giải cứu, đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm trên làn khẩn cấp.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: VT

Theo Đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn có mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Sau khi nhận tin báo, Đội Quản lý cao tốc số 1 cùng Đội CSGT Đường bộ số 7 (Cục CSGT – Bộ Công an) nhanh chóng có mặt để phân luồng và điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn sau đó đã được giải tỏa, các phương tiện được di chuyển bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.