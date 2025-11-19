Xét xử hoa hậu Thùy Tiên: Giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt 19/11/2025 08:54

(PLO)- Theo thư ký báo cáo trong phiên xét xử hoa hậu Thùy Tiên, tòa triệu tập 30 người liên quan nhưng chỉ có trợ lý và chị gái của Quang Linh Vlogs có mặt tại phiên tòa.

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại phần thủ tục, theo thư ký báo cáo, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi bị cáo có hai luật sư bào chữa.

Tòa án triệu tập 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tòa án. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) có mặt.

28 cá nhân còn lại vắng mặt, trong đó bà Phạm Thị Kim Dung (giám đốc Công ty Sen Vàng), Dương Đình Phan (Phó tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Phạm Thị Việt Mỹ (giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng), Trần Thái Minh Tâm (nhân viên) vắng mặt và có người đại diện theo ủy quyền tham gia phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

Các bị cáo đã livestream (phát video trực tiếp thông qua các nền tảng trực tuyến trong thời gian thực) tổng cộng 6 lần để bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng - tức "Hằng Du Mục" tại phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, đầu tháng 3-2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên).

Mục đích loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo.

Bà Dung đồng ý giao cho chị Phạm Thị Việt Mỹ trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên thống nhất dự thảo hợp đồng, chị Mỹ chuyển nội dung cho chị Thái Trần Minh Tâm soạn thảo Hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan ký hợp đồng.

Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12-12-2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU “KERA” - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN"), theo yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với bà Dung cùng 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng, CQĐT xác định đã không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi được Tiên nhờ, bà Dung mới chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Tiên. Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.