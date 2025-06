Xung đột Iran-Israel 19-6: Ông Putin đề xuất cách hòa giải; Đòn tên lửa của Iran nhẹ dần 19/06/2025 06:57

Xung đột Iran-Israel ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Ông Putin muốn làm trung gian hòa giải Iran-Israel

Ngày 18-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất Nga sẽ làm trung gian chấm dứt xung đột Israel-Iran, nhấn mạnh rằng Moscow có thể giúp đàm phán một giải pháp vừa cho phép Tehran theo đuổi chương trình nguyên tử hòa bình vừa xoa dịu mối lo ngại về an ninh của Israel, theo tờ The Times of Israel.

Ông Putin cho biết Nga đã trình bày ý tưởng giải quyết xung đột với Iran, Israel và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Nga không ép buộc bất cứ bên nào mà chỉ nói về việc Nga nhìn thấy một cách có thể thoát khỏi tình hình căng thẳng hiện tại.

Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng thế nào nếu Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Putin từ chối trả lời và nói rằng ông “thậm chí còn không muốn thảo luận về khả năng đó”.

Ông Putin cũng cho biết Nga đã giúp Iran hoàn thành việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân và hiện đang xây dựng thêm hai lò phản ứng nữa. Hiện công việc đang được tiến hành và các chuyên gia Nga, khoảng hơn 200 người, đang ở hiện trường. Ông Putin nói rằng Moscow đã nhất trí với Israel rằng an ninh ở các khu vực này sẽ được đảm bảo.

Trong khi đó, ngày 18-6, Triều Tiên lên án các cuộc tấn công của Israel vào Iran, cho rằng hành động này có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện mới ở Trung Đông, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hành động của Israel là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền của Iran và là “tội ác chống lại loài người”. Triều Tiên cũng cho rằng Israel là bên “phá hoại hòa bình và an ninh toàn cầu”

Israel: Đòn tên lửa Iran nhẹ dần

Một quan chức quân sự Israel nói với đài CNN rằng quy mô các đợt tấn công tên lửa của Iran đang nhỏ dần sau 6 ngày không kích của Israel đã phá hủy số lượng lớn bệ phóng tên lửa đạn đạo, mạng lưới chỉ huy của Iran.

Theo quan chức này, Israel hiện đã phá hủy khoảng 40% số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Israel cũng đã giết chết các chỉ huy cấp cao của Iran phụ trách phòng không và điều này đã phá vỡ khả năng phối hợp hiệu quả các vụ phóng tên lửa của Iran.

Khói bốc lên ở Tehran (Iran) sau các cuộc tấn công của Israel vào ngày 18-6. Ảnh: AFP

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran vào Israel vào đêm 17 rạng sáng 18-6 chỉ có một tên lửa duy nhất. Còn đêm 18 rạng sáng 19-6 theo IDF thì Iran đã phóng “một số lượng nhỏ tên lửa” vào Israel nhưng tất cả đều bị phòng không Israel đánh chặn.

Với việc máy bay phản lực của Israel hiện đang hoạt động tự do trên bầu trời miền tây Iran sau khi Israel chiếm ưu thế trên không, Iran đã tìm cách di chuyển nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo của mình về phía đông.

Tuy nhiên, Israel vẫn không biết liệu năng lực của Iran có bị suy giảm vĩnh viễn hay không và liệu Iran sẽ không sớm có thể tiếp tục các cuộc tấn công lớn hơn hay không.

Cũng trong ngày 18-6, IDF cho biết Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích bằng khoảng 60 chiến đấu cơ, tấn công vào hơn 20 địa điểm quân sự ở Tehran, bao gồm các cơ sở có liên quan đến chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa của Iran.

Iran tuyên bố vô hiệu hóa hệ thống phòng không Israel

Ngày 18-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã vô hiệu hóa thành công các hệ thống phòng không của Israel trên khắp Israel, theo hãng tin Mehr.

Theo thông báo của IRGC, giờ đây, không phận của Israel đã “rộng mở để hứng đòn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.

IRGC ra thông báo này sau khi phát động giai đoạn thứ 12 của chiến dịch “Lời hứa đích thực III” nhằm vào Israel.

Hiện Israel chưa lên tiếng về thông tin này.

Iran muốn theo đuổi ngoại giao

Ngày 18-6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định hành động của Tehran là để tự vệ và Iran chỉ trả đũa trước sự tấn công vô lý của Israel, theo đài CNN.

Ông Araghchi cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “tạo ra cuộc chiến này để phá hoại ngoại giao" và cảnh báo thế giới về những nỗ lực mở rộng xung đột của Israel.

Bất chấp xung đột đang diễn ra với Israel, ông Araghchi cho biết Iran "vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao" và nghiêm túc với con đường này.

Chiến đấu cơ F-35 cùng các máy bay tiếp nhiên liệu trên bầu trời Trung Đông ngày 18-6. Ảnh: IDF

Một nhà ngoại giao cấp cao Iran cũng nói với tờ The New York Times rằng Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bác bỏ lời kêu gọi "đầu hàng vô điều kiện" của ông Trump.

Lãnh tụ Ali Khamenei khẳng định rằng Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và Mỹ cần hiểu rằng “bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào từ Mỹ chắc chắn sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng và không thể khắc phục".

Ông Trump vẫn chưa quyết việc Mỹ tấn công Israel

Ngày 18-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông vẫn chưa “chốt” về việc có nên ra lệnh cho quân đội Mỹ tham chiến cùng Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran hay không, theo tờ The New York Times.

"Tôi biết phải làm gì…Tôi thích đưa ra quyết định cuối cùng trước thời hạn một giây, bạn biết đấy, vì mọi thứ luôn thay đổi" - ông Trump nói trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục.

Trước đó cùng ngày, khi được hỏi liệu ông có tin rằng đã quá muộn để đàm phán một thỏa thuận mới nhằm hạn chế, thậm chí là bãi bỏ chương trình hạt nhân của Iran hay không, ông Trump trả lời rằng “không có gì là quá muộn cả".

Ông Trump cho biết phía Iran đã tìm cách đàm phán và thậm chí còn đề xuất cử một phái đoàn tới Nhà Trắng để thảo luận.

Tuy nhiên, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đăng đàn trên mạng xã hội khẳng định chưa có quan chức Iran nào từng “quỳ gối” trước Nhà Trắng. Theo phái đoàn này, Iran không đàm phán dưới sự ép buộc, không chấp nhận hòa bình dưới sự ép buộc và Iran sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào.

Khi được hỏi về khả năng chính quyền Iran sụp đổ, ông Trump nói rằng “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Với câu hỏi liệu Mỹ có đang lên kế hoạch cho tình huống như vậy không, ông Trump khẳng định Mỹ đã có kế hoạch cho mọi tình huống.