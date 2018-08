2 phụ nữ dàn cảnh trộm tiền người nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm

Ngày 27-8, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai phụ nữ có hành vi trộm cắp tài sản của du khách người nước ngoài.

Họ là Nguyễn Thị Nga (20 tuổi, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Tào Thị Thuần (31 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa).



Nga và Thuần tại cơ quan công an

Nga và Thuần đi bán thiệp du lịch, quạt vải ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Trưa 18-8, anh Chiaverini Sergio cùng vợ là chị Brandi Francesca đi dạo chơi ở bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn gần điểm dừng xe điện, xe bus. Khi thấy anh Sergio ở đó, Nga đã ra mời anh Sergio mua thiệp nhưng anh Sergio không mua.

Sau đó, có một người phụ nữ mời anh Chiaverini Sergio mua 03 chiếc thiếp với giá 150.000 VNĐ và anh Chiaverini Sergio đã đồng ý mua.



Khi Sergio lấy chiếc ví để trong túi đeo chéo của mình lấy ra trả tiền, Nga bảo với Thuần rằng: “chị ra mời đi để em móc”. Nghe lời Nga, Thuần ra mời vợ chồng anh Sergio mua quạt vải, khi Thuần đang mời thì Nga áp sát bên phải Sergio, nhanh tay móc chiếc ví trong túi.





Sau khi trộm cắp, Nga đã lục ví lấy hết số tiền và vứt chiếc ví đi, đồng thời đưa cho Thuần 3 triệu đồng. Khi đó, Thuần hỏi Nga về nguồn gốc số tiền thì Nga nói là tiền vừa trộm cắp được của anh Sergio rồi Thuần cầm lấy số tiền trên.

Công an quận Hoàn Kiếm sau đó ập vào bắt giữ và đưa Thuần, Nga về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Thuần và Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Thuần nói do Nga dụ dỗ.