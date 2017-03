Bài 2: Những 'dịch vụ' sống trên thân xác gái mại dâm

Công an nắm hết nhưng khó xử lý Việc mại dâm, bảo kê, cho thuê xe, cho vay nặng lãi… khu vực Nguyễn Chí Thanh, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho hay: “Chúng tôi đã sưu tra, nắm hết những người liên quan. Có cả chuyện chủ nợ, chủ cho mướn xe xúi “đào” của mình tố cáo nhau. Công an đang thu thập những tố cáo về việc cho vay nặng lãi”. Riêng việc nuôi “đào”, cán bộ Đội Phòng, chống tệ nạn mại dâm Công an TP.HCM nhìn nhận: Các chủ lò nuôi đào thường tập trung ở khu vực quận 10. Vừa qua PC45 thực hiện nhiều cuộc truy quét các chủ nuôi đào nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự họ.