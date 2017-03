Bắt hung thủ sát hại dã man bảo vệ vũ trường New Square

Sáng ngày 10-12, Cảnh sát hình sự-Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này và Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Ngô Văn Quỳnh (SN 1978), ngụ ở xóm Hồng Thái (Hà Hồi, Thường Tín, Hà Hội) đối tượng đã ra tay sát hại dã man ông Quan Chí Đạt (SN 1961) ngụ ở Ngọc Khánh (Ba Đình) là nhân viên bảo vệ vũ trường New Square xảy ra vào rạng sáng ngày 8-12 (có địa chỉ ở phường Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội).

Vũ trường Newsquare nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo cơ quan công an, khoảng gần 3 giờ sáng (8-12), Quỳnh gọi điện cho ông Đạt xin ngủ nhờ trong vũ trường một đêm. Khi vào vũ trường, Quỳnh đã chủ động lên tầng hai lấy dao nhọn, đập phá và tháo 3 các ổ cứng ghi hình ảnh của Vũ Trường. Lúc này ông Đạt chạy lên thì bị Quỳnh lấy dao nhọn chĩa vào mặt đe dọa nếu la lớn sẽ giết.

Do quá sợ trước hành động hung hãn của Quỳnh, ông Đạt bỏ chạy về phòng nhân viên thay đồ thì bị Quỳnh đuổi theo đâm nhiều nhát vào lưng, ngực khiến ông Đạt gục xuống nền nhà, nằm bất động. Chưa dừng lại, Quỳnh tiếp tục dùng dao đâm vào người và cắt cổ, cằm của ông Đạt cho tới khi nạn nhân chết thì mới dừng lại.

Ngay sau đó, Quỳnh lấy máy mài cắt được chuẩn bị từ trước dùng để phát két sắt và lấy đi toàn bộ số tiền gần 470 triệu đồng. Để che mắt, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Quỳnh gỡ toàn bộ ổ cứng ghi hình ném xuống tầng một, đồng thời ném con dao gây án vào sau màn hình quảng cáo rồi rời khỏi hiện trường qua cửa thoát hiểm khu C của vũ trường.

Cũng theo cơ quan công an, sau khi lấy được số tiền trên, Quỳnh đã mang đi trả nợ 464 triệu đồng, số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân. Với quyết tâm phá án, Công an TP Hà Nội lần theo các manh mối và bắt giữ Quỳnh ngay tại nhà ở xóm Hồng Thái (Hà Hồi, Thường Tín). Trước hôm xảy ra án mạng, Quỳnh là nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường New Square tuy nhiên đã chủ động xin nghỉ không lý do vào ngày 7-12. Đến rạng sáng ngày 8-12, Quỳnh đã gây nên vụ án mạng giết chết ông Đạt.