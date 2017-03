Bắt “mẹ mìn” vào BV bắt cóc trẻ em

Theo hồ sơ, ngày 30-7, chị Lương Thị Liên dẫn con gái Kha Hà Ly (bảy tuổi) đến BV Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An) chăm sóc người thân đang điều trị tại đây. Canh lân la làm quen rồi xin phép chị Liên đưa bé Ly đi mua sắm quần áo. Sau đó, Canh dẫn bé Ly đi mất, gia đình chị Liên không liên lạc được với Canh nên đến công an kêu cứu.

Cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, đến ngày 10-8, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt Canh đang lẩn trốn ở TP Huế, giải cứu an toàn cháu Ly. Được biết Canh có ba tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, mua bán trẻ em. Cơ quan công an nhận định có thể Canh bắt cóc cháu Ly bán ra nước ngoài.

Liên quan đến vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, ngày 11-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trẻ em đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (người quản lý nhà mở, trông nom trẻ tại chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt sang VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 4-8, công an đã khởi tố vụ án mua bán trẻ em liên quan đến việc một cháu bé bị bỏ rơi được chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) nhận nuôi dưỡng rồi bị bán với giá 35 triệu đồng. Tiếp theo, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Trang cùng với Nguyệt, đồng thời mời sư thầy Thích Đàm Lan đến làm việc để xác minh những nghi vấn mua bán trẻ em tại đây.

