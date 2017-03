Bắt nhóm cho vay nặng lãi mượn danh “quỹ tín dụng”

Trước đó, Công an quận Gò Vấp nhận được đơn của chị PTNL tố cáo nhóm Tuấn cho vay với lãi suất đến 20%/tháng. Cụ thể, tháng 11-2013, chị L. vay của Tuấn 3 triệu đồng nhưng Tuấn buộc chị phải ký hợp đồng vay 3,6 triệu đồng. Tuấn buộc chị mỗi ngày đóng 120.000 đồng trong 30 ngày liên tục. Do chị L. không góp tiền đúng hạn nên bị đàn em Tuấn đến nhà chửi, đập bể kính cửa, đổ nhớt pha mắm tôm vào nhà. Sau khi chị L. đóng đủ 3,6 triệu đồng và yêu cầu lấy lại giấy tờ đã thế chấp vay tiền thì Tuấn ép buộc trả thêm 500.000 đồng vì lỗi góp tiền trễ hạn.



Lê Anh Tuấn. Ảnh: CTV

Khám xét nơi Tuấn trú ngụ (104 Lê Lợi, quận Gò Vấp), công an thu giữ một cuốn sổ ghi thông tin người đóng tiền góp cho Tuấn, 106 bản hợp đồng vay số tiền hơn 476 triệu đồng, 12 tờ rơi quảng cáo quỹ tín dụng 591 cho vay thủ tục nhanh gọn, cùng số tiền hơn 93 triệu đồng. Tuấn khai thuê nhà 104 Lê Lợi trưng bày bán điện thoại di động nhưng thực tế hoạt động cho vay. Tuấn cho in tờ rơi quảng cáo “quỹ tín dụng 104 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp” rồi thuê người đi dán khắp nơi. Khi người dân đến thế chấp hộ khẩu, CMND… để vay tiền, Tuấn sẽ đến nhà người vay tiền để xem xét khả năng trả nợ rồi mới cho vay. Tuấn in sẵn mẫu hợp đồng vay tiền rồi điền thông tin người vay vào và ký tên, điểm chỉ. Người vay phải đóng tiền góp liên tục trong 30 ngày cả gốc và lãi.

Tuấn nhờ Hùng thu tiền nợ của những người vay tiền đến góp hằng ngày. Anh, Hải được Tuấn nuôi ăn ở tại nhà và trả lương 3 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ khảo sát chỗ ở, khả năng trả nợ của những người vay để Tuấn quyết định số tiền sẽ cho khách vay. Khi người vay tiền không đóng tiền góp đúng hạn thì Tuấn sẽ cho đàn em cầm mã tấu đến nhà quậy phá, đe dọa, ép buộc họ góp tiền đúng hạn. Những người không góp tiền đúng hạn sẽ bị Tuấn phạt thêm tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng sau khi đã góp đủ số tiền gốc và lãi.

H.TUYẾT