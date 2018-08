Cháy dữ dội nhà 2 tầng, 5 người bị mắc kẹt

Sáng 4-8, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số nhà 43A An Dương Vương (phường An Cựu, TP Huế) do bà Nguyễn Thị Hường làm chủ.



Lực lượng chức năng phá cửa để tiếp cận, dập tắt đám cháy.

Trước đó, lúc 1 giờ 40 sáng cùng ngày, căn nhà hai tầng tại địa chỉ trên bất ngờ phát hỏa từ phòng khách và sau đó cháy lan ra cả tầng 1. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều động ba xe chữa cháy tới.

Lực lượng chức năng phát hiện cửa chính của ngôi nhà dạng cửa cuốn và bị khóa trái, trên tầng 2 có năm người đang bị mắc kẹt trong tình trạng tâm lý hoảng loạn và kêu cứu.



Nhiều tài sản bị hư hỏng.