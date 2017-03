Chồng bị người dân đánh nhập viện vì kề dao vào cổ vợ

Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ chiều 12-6, tại khu vực hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân tại khu vực này thấy một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện rồi dùng dao kề vào cổ một người phụ nữ và dẫn đi trên một quãng đường dài.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đã chạy tới theo dõi. Khi người đàn ông kề dao vào cổ nạn nhân và ép di chuyển đến một quán bia trên đường Đền Lừ, lo sợ anh này sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ, nhiều người đã cùng nhau xông vào giải cứu con tin, đồng thời đánh trọng thương người đàn ông.



Người đàn ông bị người dân đánh nhập viện do kề dao vào cổ vợ mình.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người đàn ông và người phụ nữ trong vụ việc trên là hai vợ chồng. Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có bồ nên anh chồng đã có hành động thiếu suy nghĩ.

Trao đổi về vụ việc, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai cho biết đơn vị này đã tiếp nhận được trình báo của người dân. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc được xác định là do ghen tuông. Hiện người chồng đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Chờ đến khi anh này tỉnh lại, công an sẽ lấy lời khai để làm rõ.