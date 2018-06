CSGT nói về việc dùng lưới bắt xe vi phạm

Sau nhiều năm ngưng sử dụng, mới đây CSGT TP Thanh Hóa bất ngờ tái sử dụng lưới đánh bắt cá để bắt quái xế.



Việc này đã từng vấp phải phản ứng trái chiều của dư luận nên cơ quan này phải ngưng. Lý do, căn cứ nào để CSGT TP Thanh Hóa sử dụng lại lưới đánh cá như một công cụ hỗ trợ? Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa, lý giải xung quanh vấn đề này.

Chỉ sử dụng với người chống đối, bỏ chạy

. Phóng viên: Sau nhiều năm ngưng sử dụng bùi nhùi (lưới đánh cá) vào việc chống đua xe, lạng lách, đánh võng… Vì sao lại sử dụng trở lại?



+ Thiếu tá Phạm Hồng Hải (ảnh): Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo CSGT xây dựng phương án cao điểm huy động các lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để bắt giữ và xử lý những người cố tình vi phạm giao thông.



Từ ngày 13-6, lực lượng CSGT ra quân, sử dụng bùi nhùi (lưới đánh cá) và các biện pháp khác bắt giữ khoảng 200 người vi phạm giao thông.

Việc sử dụng bùi nhùi lưới chủ yếu với các trường hợp bỏ chạy, chống đối hoặc không chấp hành.

Trong đó, hơn 80% là đối tượng đầu xanh, tóc đỏ, xăm trổ… nằm trong các băng nhóm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Khi kiểm tra hành chính, CSGT còn phát hiện ma túy, súng công cụ hỗ trợ, mã tấu, thậm chí có cả xe tang vật trong các vụ án trước đó.

. Có nghĩa là CSGT TP Thanh Hóa tiếp tục sử dụng lưới đánh bắt cá để bắt các đối tượng cố tình vi phạm giao thông?

+ Công an TP Thanh Hóa đã sử dụng bùi nhùi bắt quái xế từ rất lâu, thời gian tới sẽ tiếp tục sử dụng công cụ hỗ trợ này.

Súng bắn bùi nhùi lưới là một sáng kiến kinh nghiệm của Công an TP Thanh Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và cấp phép sử dụng. Trong năm 2017, Công an TP Thanh Hóa đã bảo vệ xong sáng kiến kinh nghiệm này. Hơn nữa, trong những kỳ họp Quốc hội trước đây thì Bộ Công an cũng đã có báo cáo, đồng thời đề nghị đưa vào công cụ hỗ trợ của lực lượng công an.



Xe vi phạm bị CSGT sử dụng bùi nhùi bắt giữ. Ảnh: Đ.TRUNG



CSGT TP Thanh Hóa thu giữ súng của những người chạy xe đánh võng.

Chưa xem là công cụ hỗ trợ

. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn chưa xem bùi nhùi lưới là công cụ hỗ trợ, thưa ông?

+ Đây là một trong những sáng kiến, hiện nay ở Anh và các nước châu Âu cũng đã sử dụng bùi nhùi bắt quái xế.

Việc sử dụng bùi nhùi chống đua xe trái phép cực kỳ hiệu quả, vì thế một số tỉnh bạn cũng đã đến để học tập kinh nghiệm.

Sau ba năm bảo vệ sáng kiến kinh nghiệm và được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, súng bùi nhùi đã được đưa vào các danh mục công cụ hỗ trợ đang trình Quốc hội thông qua.

Dự án này Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Sở KH&CN và Bộ Quốc phòng chế tạo ra súng để bắn thay cho sử dụng tay nhằm đảm bảo sự chính xác và hiệu quả.

. Nhưng việc đề xuất đưa súng bắn bùi nhùi vẫn chưa được thông qua, tức chưa có căn cứ pháp lý, tại sao CSGT TP Thanh Hóa lại áp dụng, thưa ông?

+ Thanh Hóa đặt mục tiêu, hiệu quả chống đua xe, lạng lách, đánh võng lên trên. Mục tiêu của việc sử dụng bùi nhùi là xử lý những người gây mất an toàn giao thông, bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân.

Từ những năm 1999 trở về trước, tình trạng đua xe trái phép ở TP Thanh Hóa diễn ra thường xuyên và chúng tôi đã đề xuất sử dụng bùi nhùi để chống tình trạng này. Đề xuất đã được Bộ Công an đồng ý, xem như là một biện pháp nghiệp vụ để chống đua xe trái phép.

Từ khi sử dụng bùi nhùi lưới, tình trạng đua xe trái phép giảm hẳn, được người dân trên địa bàn ủng hộ. Đến nay, ngoài biện pháp nghiệp vụ này thì chưa có biện pháp nào hiệu quả hơn.

Thời gian tới tôi đề nghị các cơ quan cấp cao sớm đưa bùi nhùi lưới là công cụ hỗ trợ vào luật nhằm ngăn chặn đua xe, lạng lách, đánh võng để giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo sự an toàn cho người đi đường vì tính hiệu quả rất cao.

Trong khi chờ chấp nhận, chúng tôi vẫn sử dụng cả súng bùi nhùi lẫn dùng tay nắm bùi nhùi để ngăn chặn đua xe, lạng lách đối với những người cố tình vi phạm giao thông.

. Xin cám ơn ông.