Cứu thanh niên ngáo đá đòi tự sát, 4 chiến sĩ công an bị thương.

Theo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), khoảng 23 giờ đêm 12-9, bà Nguyễn Thị Kênh (63 tuổi, trú phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) báo Công an phường Ngọc Hải, Công an quận Đồ Sơn về việc cháu ngoại bà là Nguyễn Thanh Phong (22 tuổi) khóa cổng nhà, đốt cháy nhiều đồ đạc bên trong, sau đó ngồi ôm bình gas (loại 12 kg) trước cửa nhà, trên tay cầm bật lửa dọa sẽ châm lửa để tự sát.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an phường Ngọc Hải đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp Cảnh sát PCCC và các bên có liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn cấp sơ tán người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Suốt hơn một giờ kiên trì thuyết phục, vận động nhưng Phong vẫn xả van bình gas đòi châm lửa đốt. Lợi dụng lúc Phong sơ hở, các cán bộ chiến sĩ đã lao vào khống chế và chữa cháy trong nhà.

Trong quá trình tiếp cận Phong, bốn cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Hải và Phong cùng bị bỏng nhẹ.

Đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy trong nhà, đảm bảo an toàn cho các hộ dân khu vực xung quanh.

Bốn cán bộ chiến sĩ và Phong sau đó được chuyển lên BV Việt Tiệp để sơ cứu. Các chiến sĩ tiếp đó được chuyển qua BV Công an TP Hải phòng để dưỡng thương.

Kiểm tra nhanh đối tượng, cơ quan chức năng cho biết Phong dương tính với ma túy tổng hợp.