Đã bắt được tên cướp kéo lê cô gái hàng chục mét ở quận 1

Tối 23-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đội 3 (Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết như trên. Cuộc truy bắt do trinh sát Đội 3 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) thực hiện.



Trương Hồng Thái và phương tiện thu giữ tại cơ quan điều tra.



Theo đó, nam thanh niên này tên Trương Hồng Thái (23 tuổi, quận 4). Thái vừa bị bắt vào chiều tối nay (23-4) tại một quán cà phê thuộc phường 10, quận 4.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 19-4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô gái bị kẻ cướp chạy xe máy tốc độ cao kéo lê băng qua một ngã tư đông đúc xe cộ.

Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người chứng kiến cho biết cô gái cố gắng giằng lại tài sản của mình từ tay tên cướp. Họ tỏ ra phẫn nộ trước hành động táo tợn của kẻ cướp, đồng thời quan ngại trước tình trạng cướp giật manh động ở TP.HCM.

Theo thông tin từ người đăng tải clip cho biết sự việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 ngày 19-4 tại giao lộ Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) và được camera hành trình trên ô tô của anh ghi lại. Anh chia sẻ sau khi giật giỏ xách của cô gái, tên cướp đã phóng xe vượt đèn đỏ chạy từ hướng đường Nguyễn Thái Học về cầu Ông Lãnh. Sau khi khuất khỏi camera hành trình, tên cướp còn kéo lê cô gái khoảng 20-30 m mới buông giỏ xách cùng nạn nhân xuống và tăng ga bỏ chạy.



Clip cô gái bị tên cướp kéo lê ở quận 1 gây rúng động dư luận những ngày qua. Ảnh cắt từ clip

Rất nhiều người chứng kiến nhưng vì sự việc quá bất ngờ, đối tượng quá táo tợn nên không kịp hỗ trợ. Đối tượng cũng rất chắc tay lái và di chuyển với tốc độ khoảng 50 km/giờ dù đang kéo theo một cô gái.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Hình sự đặc nhiệm và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã chính thức rà soát, khoanh vùng, khẩn cấp truy tìm thanh niên này. “Dù chỉ vài giây xẹt qua ngắn ngủi nhưng đó là những tư liệu quý giúp anh em sớm tìm ra thanh niên này” - một lãnh đạo Đội Hình sự đặc nhiệm chia sẻ.