Đâm chết mẹ “vợ hờ” do ghen tuông

(PL)- Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao nghi can Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.