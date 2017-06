Đánh công an khi bị dừng xe

Sáng 26-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng, ông Đào Minh Đức cho biết, Công an huyện đang tạm giữ 3 nghi can không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy trên đường tuyến đường 354 (thuộc địa bàn thị trấn Tiên Lãng), khi bị CSGT ra tín hiệu dừng thì tấn công CSGT. “Vụ việc có thể khởi tố vụ án về tội “Chống người thi hành công vụ”, ông Đức cho biết.



Nghi can Nguyễn Văn Mã đánh Công an khi bị yêu cầu dừng kiểm tra vì điều khiển phương tiện xe máy không đội mũ bảo hiểm

Trước đó, 21 giờ 40 ngày 24-6, Tổ Công tác CSGT-113 Công an huyện Tiên Lãng làm nhiệm vụ trên tuyến đường 354, thuộc địa bàn thị trấn Tiên Lãng, phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy BKS 15C1-04315 không đội mũ bảo hiểm, phóng tốc độ nhanh.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cà ba người không chấp hành, cố tình điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác buộc phải thực hiện biện pháp ngăn chặn để tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Khi tổ công tác dừng được xe, yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ và đo nồng độ cồn thì một trong ba nghi can bất ngờ đấm thẳng vào mặt Thiếu uý Hoàng Đình Hiếu, tổ viên Tổ Công tác bị thương.

Trong quá trình khống chế nghi can, anh Hiếu cũng bị sưng, phù nề ở cánh tay phải do nghi can này chống đối quyết liệt. Hiện Thiếu úy Hoàng Đình Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiến An.

Tại cơ quan Công an, nghi can khai tên Nguyễn Văn Mã (43 tuổi, ĐKTT thôn Đôi Nội, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).